Рейтинги "Чорнобиля" роблять його серіалом всіх часів, – The Economist

Оглядачі дали першим чотирьом серіям "Чорнобиля" зіркові рейтинги.

26 квітня 1986 року о 01:23 тестування безпеки на ядерному реакторі в радянській тоді Україні пішло не так, як було задумано, – катастрофічно не так. Вибух нагрівачів на Чорнобильський атомній станції поблизу міста Прип'ять на північ від Києва, який стався в результаті тестувань, "виплюнув" так багато радіації, що вся округа стала непридатною для проживання на найближчі 20 тисяч років. Шкідливі ізотопи розносилися вітром і досягли навіть Ірландії. За деякими розповідями, ліквідатори перших годин, які отримали великі дози радіації, померли після важкої агонії, згадує The Economist.

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Всі ці події, так само, як і політична інтрига навколо дій радянського уряду, стали темою історико-драматичного серіалу компанії HBO "Чорнобиль". Останній епізод вийшов у Америці 3 червня – і вже можна сказати, що це серіал з найвищим рейтингом всіх часів. Принаймні, саме таку інформацію дають зібрані за методом "відгуку натовпу" огляди на сайті телевізійних рейтингів IMDb.

Оглядачі дали першим чотирьом серіям "Чорнобиля" зіркові рейтинги. "Середнє арифметичне" цих рейтингів, підраховане The Economist, дає цьому серіалу 9,6 пункта із 10 можливих. (Підрахунок проводився з урахуванням кількості обглядів і часу, який пройшов після кожного з епізодів.)

За такими вимірами інші шоу-лідери відстають. Серед тих, що відстали, – навіть порівнювані за жанром драматичні серіали типу "Корона" чи "Народ проти Оджея Сімпсона" (тепер називається "Американський детектив").

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