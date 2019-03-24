Рейтинги кандидатів, розчаровані Кримом та як США зміцнюють український флот: топ-5 блогів тижня
Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед найбільш резонансних тем – хто з кандидатів у президенти очолив рейтинги та антирейтинги, чому росіяни розчарувались у півострові та нові гачки у судово-медичному звіті щодо смерті радника Путіна.
1. Радник Путіна помер від травм шиї, що типові для задушення, – The Sunday Times
Скандально відомий путінський політик Михайло Лєсін – екс-міністр Росії у справах друку, телерадіомовлення і засобів масових комунікацій – загинув схоже не після банального алкогольного отруєння і падіння, як вважали раніше.
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2. Нові рейтинги та антирейтинги кандидатів: хто і як може змінити розклади?
Зовсім мало залишилось до першого туру виборів, але дотепер кожен шостий українець не знає за кого голосуватиме 31 березня. Це насправді дуже велика цифра – 15%. І кожен кандидат був би радий додатковим відсоткам.
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3. Росіяни масово тікають з Криму: сподівались та не отримали
З моменту окупації українського півострова кремлівські злочинці займалися підготовкою до другого "референдуму", який вони дуже хочуть провести "за всіма демократичними нормами", мовляв, перший раз світ не визнав, але ж давайте знову спробуємо.
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4. США зміцнюють український флот, щоб завадити Росії, – The Wall Street Journal
Нахабний тиск Росії на Україну в Чорному та Азовському морях вимагає активної протидії. США це розуміють, але деякі їхні союзники демонструють нерішучість і нерозуміння проблеми.
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5. "Денег нет, но вы держитесь": як "покращилось" життя кримчан, які хотіли в Росію?
Через анексію Криму Росія вже зазнала економічних втрат на 50 мільярдів доларів – а це, на хвилиночку, річний бюджет України. Виникає єдине питання до росіян – воно того варте? Навіщо була анексія півострова і окупація Донбасу?
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