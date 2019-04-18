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      Артем Овдиенко

      Рейтинги Зеленського і Порошенка приголомшливі, або Чому лідера гонки ховали від журналістів

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      Зеленський чи Порошенко: соціологи оприлюднили нові рейтинги
      Зеленський чи Порошенко: соціологи оприлюднили нові рейтинги / Фото з відкритих джерел

      Сьогодні останній день, коли перед другим туром законом дозволено оприлюднювати результати соціологічних опитувань. Цифри приголомшливі!

      Серед тих українців, хто вже визначився, за кого голосуватиме цієї неділі – 73% підтримують Зеленського й 27% – Порошенка. Тобто 46% різниці! Такі цифри групи "Рейтинг", чиї дані, до речі, підтвердилися й у першому турі. Тому в мене немає сумніву, що наведені цифри достовірні й відповідають реальним електоральним вподобанням українців.

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      Звісно, прихильників Порошенка такі результати засмучують, то ж вони наводять дані якихось телефонних опитувань, проведених незрозуміло ким. За тими опитуваннями, начебто Порошенка та Зеленського розділяє лише 10% – у Зеленського 54%, а в Порошенка – 44%.

      Не хочу нікого засмучувати, проте особисто вірю трохи іншим фахівцям, а саме букмекерам, які знову скорегували коефіцієнти ставок і знову не на користь чинного президента. Якщо ви зараз ризикнете поставити 100 гривень на перемогу Порошенка і ваша ставка зіграє – отримаєте від букмекерів 500 гривень, а от якщо поставите на Зеленського і він стане президентом, то ваш прибуток становитиме лише 17 гривень. Так оцінюють букмекери шанси двох кандидатів, і вони абсолютно не вірять у перемогу Порошенка, тому й пропонують настільки фантастичний коефіцієнт за ставку на нього.

      Відтак, перемога у Зеленського фактично в кишені, хоча відкорковувати шампанське ще зарано, але, закласти пару пляшок у холодильник варто вже зараз, якраз охолоне до 20 години неділі, коли оголошуватимуть екзит-поли.

      Утім, до екзит-полів і дня безпосереднього голосування нас чекає ще одне цікаве шоу – дебати кандидатів на НСК "Олімпійський", де їм зводять аж дві сцени. Звісно, з такою різницею у рейтингах дебати на результат виборів не вплинуть, навіть якщо на сцену Зеленського вивезуть "голим у ванні з кокаїном". Це, звісно, всіх нас обурить, проте через певну інерцію в суспільстві цей маховик обурення просто не встигне розкрутитися настільки, щоб обвалити Зеленському рейтинг.

      Саме для цього, до речі, лідера президентської гонки до останнього і ховали від журналістів. Робили так, щоб своїми конкретними заявами він не відлякав прихильників. А так, до речі вже сталося, коли сьогодні опублікували годинне інтерв'ю з ним. І там чимало цікавих і конкретних заяв з боку Зеленського нарешті пролунало.

      Зокрема, він каже, що виступає за легалізацію марихуани, за легалізацію проституції та азартних ігор. Іншими словами, Зеленський не проти створити такий собі український Лас-Вегас, де все це було б легалізовано. Утім, він категорично проти, щоб таке робили у його рідному Кривому Розі, навіть пояснив чому, цитую: "Мужики не поймут". Ну, таке собі пояснення. А ще я не розумію, чому в його рідному Кривбасі таке робити не можна, а в моєму рідному Кропивницькому, який поруч – можна? Взагалі я не проти, але, мені здається, що якихось преференції від майбутнього президента рідному місту не мало б бути, бо за такою логікою преференції отримають від Зеленського і близькі друзі, куми, колеги по минулій роботі... І в результаті ми отримаємо тих самих свинарчуків, кононенків та луценків…

      А ще, виявляється, Зеленський проти легалізації в Україні зброї – і для мене особисто це величезне розчарування, просто неймовірне. І я ще раз переконався, що саме для цього його і ховали від журналістів, адже кожна конкретна відповідь Зеленського когось з українців обов'язково розчаровує

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      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Порошенко и Зеленский Публикации Дебаты Зеленского с Порошенком рейтинги
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