Резервов точно хватит: Нацбанк заявил о стабилизации валютного рынка

Национальный банк Украины 26 марта продал на валютном рынке менее 11 миллионов долларов. Эта сделка по продаже валюты стала первой за последние три дня, а сумма продажи значительно ниже, чем в предыдущие недели.

Большинство сделок 26 марта заключались в диапазоне 28,05 – 28,20 гривен за доллар, отмечает Национальный банк.

К слову Каждая неделя – очень дорогая: сколько потеряет Украина за время карантина

В целом рынок выглядит значительно спокойнее, чем во время вспышки коронавируса в начале марта,

– заявили в Нацбанке.

Кроме того, госрегулятор рассказал, что в своих международных резервах Украины имеет около 25 миллиардов долларов. В прошлом году НБУ выкупил с рынка 8 миллиардов долларов, а в этом – продал уже почти 1,5 миллиарда.

"Мы имеем достаточный запас прочности и при необходимости продолжим проводить валютные интервенции, чтобы сглаживать избыточные курсовые колебания", – заверил государственный регулятор.

Резюмируя, в Нацбанке также отметили, что сохраняют веру в позитивные новости – завершение эпидемии коронавируса и заключение новой программы с МВФ, что станет сигналом о продолжении реформ.

Почему Нацбанк покупает или продает валюту?

Здесь все просто. Государственный регулятор покупает валюту, которую держит в государственном резерве "на черный день". Например, в прошлом году НБУ скупал валюту потому гривна ощутимо укрепилась.



Поскольку государство внутри все выплаты осуществляет в гривне, когда доллар дешевел по отношению к гривне, оно смогло выкупить "вечнозеленый" так сказать за "бесплатно", играя на валютных колебаниях. На самом деле за доллары платили деньги, но из-за колебаний курса, этого почти не было заметно.



Когда же государство распродает валюту, это означает "черный день", скорее всего, наступил. Например, на этот раз паника на валютном рынке привела к превышению спроса над предложением валюты и искусственном падении гривны. Поэтому, чтобы хоть как-то покрывать спрос и сдерживать падение, НБУ был вынужден продавать валюту.