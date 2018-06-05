Режиссер фильма "Миф" Леонид Кантер совершил самоубийство

Известный украинский режиссер, продюсер и писатель Леонид Кантер застрелился. Трагическое событие произошло под вечер 4 июня на хуторе Обырок , Бахмацкого района, Черниговской области. Полиция изъяла у погибшего огнестрельное оружие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции, которая на месте происшествия обнаружила труп мужчины со сквозным огнестрельным ранением в челюсть. Рядом с телом правоохранители обнаружили оружие", – говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что возле тела режиссера полиция нашла записку.

Леониду Кантеру на момент совершения самоубийства было 36 лет.

По данным 24 Канала, в разговорах с друзьями накануне режиссер делился мыслями о самоубийстве.

"У меня по плану завтра самоубийство", – писал Кантер.

Кто такой Леонид Кантер?Родился в Киеве 27 июля 1981 года. В 2003 году основал киностудию "Лизард филмс". Он был одним из режиссеров фильма "Миф" о Василии Слепыше, оперном певце, который погиб в зоне АТО, также его киноработа – фильм про киборгов Донецкого аэропорта "Добровольцы Божьей четы". В 2007 году Леонид Кантер поселился на хуторе Обырок в Черниговской области и превратил его в художественный хутор – творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия, творческие школы и народные праздники. Среди самых известных – фестиваль "ХЛЕБ своими руками" и первый афроэтнический фестиваль "Мама Африка".