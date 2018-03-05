Режиссер наилучшего фильма "Форма воды" выхватил письмо на сцене Оскара 2018

Ежегодная церемония награждения премии "Оскар 2018" не состоялась без остроумных шуток и комментариев как ведущего, так и самих гостей и номинантов события. Режиссер "Формы воды" Гильермо дель Торо решил сам убедиться, действительно ли его лента стала "наилучшей" в этом году.

Киноактеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй снова будут объявлять победителей в номинации "Наилучший фильм", как это было в прошлом году. Но стоит напомнить, что в 2017 году произошел громкий скандал, когда во время объявления победителя в этой же номинации, лучшей лентой назвали не фильм-лауреат "Лунный свет", а "Ла-Ла Ленд".

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В таком инциденте нашли других виновников – сотрудников-бухгалтеров Брайана Куллинана и Марту Руиз, которые перепутали конверты с названием победителя в номинации "Наилучший фильм". Впоследствии, их отстранили от работы, но досадный случай вспоминают до сих пор и еще и в шутливом контексте.

Поэтому такого случая не мог обойти сам Джимми Кимелл, который был ведущим церемонии 4 марта 2018.

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"В этом году, когда услышите свое имя, то не вскакивайте сразу. Дайте нам минутку", – остроумно предупредил он номинантов.

А режиссер фильма "Виды воды", которая победила в номинации "Наилучший фильм года", Гильермо дель Торо, даже на всякий случай выхватил письмо из рук актера Уоррена Битти и лично проверил, что написано на карточке.

Со спокойной душой он принял награду и отметил, что не надеялся на победу в номинации.