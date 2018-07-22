Режиссера фильма "Стражи галактики" Джеймса Ганна уволили: неожиданная причина

Социальные сети стали причиной увольнения режиссера Джеймса Ганна, который работал над двумя частями популярного фильма "Стражи галактики".

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

К 51 году голливудский режиссер и актер Джеймс Ганн достиг немалых успехов. В частности, он работал над такими популярными кинолентами, как "Скуби-Ду", "Тор-2: Царство тьмы" и "Стражи галактики". Однако большим камнем преткновения для Джеймса Ганна стали его сообщения в соцсети Twitter, сделанные в 2008 – 2009 годах.

Читайте также: Ким Кардашян в очередной раз обвинили в плагиате логотипа: подробности скандала

Телекомпания Disney обратила внимание на публикацию журналистов, которые наткнулись на оскорбительные высказывания голливудского режиссера. Именно поэтому представители корпорации разорвали контракт с Джеймсом Ганном.

Известно, что саркастические сообщения режиссер писал относительно изнасилований, педофилии и терроризма. Его шутки спровоцировали большой резонанс в сети: разгневанные люди написали, что недопустимо шутить на такие темы, ведь жертвы этих преступлений могут получить психологическую травму. Кроме этого, пользователи сети обратили внимание на антиморальнисть Джеймса Ганна.

Сам режиссер отреагировал на шквал критики. Джеймс Ганн заверил, что сейчас он совсем другой человек. А вот в 2008 году режиссер стремился выполнять роль своеобразного провокатора в кино, поэтому в жизни тоже занимал такую ​​же позицию. По словам горе-шутника, он понимает свою ошибку. Мужчина попросил прощения у всех, кого обидели его слова в соцсети.

Те, кто следят за моей карьерой, знают, что сначала я считал себя провокатором: снимал фильмы и шутил на запретные темы. Я говорил об этом публично много раз, с тех пор я вырос как человек, и мои шутки тоже,

– отметил Джеймс Ганн.

Такое признание не повлияло на решение компании Disney. Поэтому руководители корпорации окончательно уволили Джеймса Ганна, заявив, что его взгляды "несовместимы с ценностями студии".