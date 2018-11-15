Резкий рост экологического налога вынудит отечественные производства снизить темпы работы

Законопроект, увеличивающий плату за выбросы СО2 сразу в 25 раз, отрицательно повлияет на экономику Украины. Тем более что повышение в течение трех-четырех лет возрастет до 75 раз

Об этом сообщил в эфире "112 Украина" президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

По словам Каленкова, подобных резких повышений нет в мировой практике.

"Естественно, это будет иметь огромное отрицательное влияние на экономику предприятий и на экономику страны. И проблема даже в текстовке того факта, который мы обсуждаем. Не может в 25 раз единоразово повышаться ставка налога, какое бы ни было базовое обложение. Ни в одной стране такого не происходит. Тем более мы говорим, что это будет первый год. Потом она будет еще расти, и в течение 3-4 лет она возрастет в 75 раз", – сообщил Каленков.

По словам эксперта, только предприятия горно-металлургического комплекса понесут дополнительные затраты в несколько сотен миллионов гривен, что приведет к снижению конкурентноспособности отечественных предприятий на мировых рынках из-за высокой себестоимости.

"Всего предприятия горно-металлургического комплекса понесут дополнительные затраты в несколько сотен миллионов гривен. Наряду с другими проблемами, с которыми мы сталкиваемся, это и тарифы, и проблемы с логистикой, и так далее, и так далее, протекционистские меры других государств - это все ложится в копилку, которая вынуждает предприятие меньше производить просто потому, что они не могут конкурировать в своей себестоимости", – заявил Каленков.

Также, по словам эксперта, существует риск, что собранные средства будут направлены не на экологические мероприятия.

"Самое главное - это те деньги, которые забирает государство в бюджет. Которые будут потрачены, наверное, могу предположить, на те инициативы, которые связанные в том или ином плане с выборами, они могли быть потрачены более эффективно. В том числе на экологические мероприятия", – сообщил Каленков.