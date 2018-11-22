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      Резкий рост эконалога ударит по конкурентоспособности отечественных предприятий, – Биленький

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      Налоги
      Налоги / acc.cv.ua

      По словам Биленького рост в 25 раз – это лишь первый этап повышения налога, далее налог будет расти каждый год, пока не составит увеличение в 75 раз.

      Рост экологического налога в 25 раз, как это предлагается законопроектом №9260 уже принятым в первом чтении, приведет к снижению конкурентоспособности украинских предприятий из-за высокой нагрузки, которая ляжет на плечи предприятий. Об этом заявил в эфире телеканала "112 Украина", глава Федерации металлургов Украины Сергей Биленький.

      По словам Биленького рост в 25 раз – это лишь первый этап повышения налога, далее налог будет расти каждый год, пока не составит увеличение в 75 раз.

      "То есть рост в 75 раз. Это, на мой взгляд, не только необоснованно, это уже выглядит абсурдно. То есть, желание, разумеется, любой ценой наполнить госбюджет? Просто это выльется в сотни миллионов гривен уже в 2019 году для промышленных предприятий. Если говорить о 2023, то речь идет уже о миллиардах гривен дополнительных платежей", – заявил глава федерации.

      По словам Биленького, несмотря на то, что предприятия несут большие денежные потери, как показывает практика, только 15% этого налога используется по прямому назначению.

      "Как показывает практика, в лучшем случае 15% от этого налога используется по прямому назначению. Вообще распределение на сегодня такое: 45% попадает в общий фонд государственного бюджета, 55% остается на местах. 30% в областные, и еще 25% непосредственно на места", – заявил эксперт.

      В такой ситуации, по словам Биленького, украинские предприятия кроме уплаты эконалога инвестируют собственные средства в экологические инициативы.

      "Если говорить о 2017 годе, то все предприятия ГМК инвестировали около 3,5 миллиардов гривен на экологические мероприятия. В то же время они заплатили около миллиарда гривен экологического налога. Это касается не только СО2, это общая сумма экологического налога. Поэтому если говорить о том, что предприятия нужно стимулировать для того, чтобы они больше инвестировали, то можно вести речь о том, что должен быть создан, он в принципе есть, какой-то специальный фонд, в котором бы эти средства аккумулировались. И какие бы частично тратились государством на ликвидацию последствий уже существующего загрязнения, а частично предприятия могли бы получить доступ к этим деньгам тоже как-то вместе с государством за счет средств экологического налога реализовывать масштабные экологические проекты, которые сейчас реализуют своими силами", – заявил Биленький.

      Теги: Налоги металургия Инвестиции
      Источник: 24 Канал
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