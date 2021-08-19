Резкое изменение погоды: в Одессе объявили штормовое предупреждение

В Одессе и области 19 августа ожидают грозы, град и порывы ветра. Температура воздуха упадет на 6 градусов. До 20 августа дожди должны закончиться.

В Одесской области в течение 19 августа днем и вечером будут грозы. Сильные осадки начались еще ночью. Также ожидают порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду.

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Непогода в Одессе 19 августа

Температура воздуха 23 – 25 градусов тепла. Ветер – северо-западный 7 – 12 метров в секунду. Местами возможны шквалы ветра. Также предусматривают сильные осадки и град в течение всего дня до 21:00.



Погода в Одесской области 19 августа / Скриншот Укргидрометцентра

До 21 часов вечера 19 августа синоптики прогнозируют ливень и град диаметром 6 – 19 миллиметров. Состояние погоды в Одесской области оценивают как потенциально опасное.



Опасные погодные условия в Одессе 19 августа / Скриншот Укргидрометцентра

По информации из гидрометцентра Черного и Азовского морей, видимость на дорогах во время дождя 1 – 2 километра.

Грозы в Одессе и области 19 августа / Данные Windy.com