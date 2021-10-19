Резня продавщиц мясного рынка Черноморска: обнародовали видео стычки

В сети 19 октября обнародовали видео стычки продавщиц мясного корпуса рынка Черноморска "Утренний". Сам конфликт случился еще за 5 дней до этого.

На записи видно, как одна из женщин подходит к другой и бьет ее ножом. После этого участниц конфликта начинают растаскивать другие продавцы.

Это событие Недалеко от Одессы продавщицы мяса устроили разборки на ножах: одна из женщин попала в больницу

Потерпевшая сопротивлялась

В общем схватка длилась примерно минуту. Потерпевшая все это время сопротивлялась нападавшей, а потом якобы даже выглядела невредимой.

Однако женщина все же получила ранения. В сети, кроме видео, также обнародовали фото раны после оказания медицинской помощи. Там было много окровавленного бинта.

На видео присутствуют сцены насилия, поэтому не рекомендуем просматривать его уязвимым и несовершеннолетним (18+).

Стычка продавщиц на рынке "Утренний": смотрите видео телеграма "Новости Одесса"

Что было известно ранее

На место происшествия сразу вызвали медиков и скорую. Каждый из них занялся своим делом – потерпевшую забрали в больницу, а злоумышленницу задержали.

В сети очень бурно отреагировали на этот инцидент. Пользователи пытались понять, что стало причиной конфликта. Однако на этот вопрос ответа нет до сих пор.