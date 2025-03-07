В Ростове-на-Дону оккупант, который вернулся с войны, зарезал "сослуживца"

В России 60-летний военный убил младшего "сослуживца". Мужчины поссорились, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Вследствие этого один зарезал другого ножом.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на росСМИ. Известно, что вероятный убийца недавно вернулся из так называемой СВО.

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Резня в Ростове-на-Дону

Как выяснила ASTRA, 2 марта 60-летний военный 102 мотострелкового полка Геннадий Кузнецов вернулся из боевых действий в Украине и наведался к своему 32-летнему собрату Антону Заречневу. Он также служил в этой бригаде.

В квартире в одном из домов Ростова-на-Дону мужчины пили и разговаривали, а в какой-то момент поссорились. Во время словесной перепалки Кузнецов взял нож, несколько раз ударил Антона. Спасти его жизнь не удалось, мужчина скончался на месте.



32-летний Антон Заричнев, которого убил "сослуживец" / Фото ASTRA

Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, а военнослужащий Геннадий Кузнецов задержан.



Вероятный убийца Геннадий Кузнецов / Фото ASTRA

Стрельба российских военных в Макеевке

В конце февраля в оккупированной Макеевке, что в Донецкой области, двое российских военных устроили стрельбу возле жилых домов. Один из них забаррикадировался в квартире и взял в заложники свою сожительницу, а другой стрелял по окнам. Как тогда закончилась перепалка – неизвестно.