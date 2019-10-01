17:18
1 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Универсальные солдаты для Путина. Россию спасают от айфонов
      Вєсті Кремля
      21:33, 30 сентября
      Вести.UA: Мендель в очередной раз оскандалилась. От Зеленского убегают соратники
      Вєсті.UA
      19:38, 30 сентября
      Когда достроят мост на Троещину" и кто тратит выделенные 6,5 миллиардов гривен
      ЦРУ
      10:16, 27 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ИМПИЧМЕНТ ТРАМПА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Резня в Финляндии: на студентов училища напал мужчина с мечом, есть погибшие и раненые – видео

      200 Читати новину українською
      Резня в Финляндии
      Резня в Финляндии / AP

      В финском городе Куопио в помещении местного профессионального училища произошло нападение. По словам очевидцев, подозреваемый атаковал людей холодным оружием. Полиция задержала подозреваемого.

      Подозреваемый якобы был с мечом, но полиция эту информацию пока не подтвердила, передает местное издание Yle.

      К теме: На финского министра напал солдат Одина: кадры с места инцидента

      По предварительным данным правоохранителей, один человек погиб, десять ранены. Двое из них получили тяжелые травмы. Подозреваемый также ранен.

      Смотрите видео очевидца во время задержания полицией подозреваемого:


      Полиция Финляндии уверяет, что ситуация под контролем / Фото Yle

      Отметим, что профессиональное училище Savon koulutusyhtymä находится в торговом центре Herman. На первом и втором этажах расположены временные помещения училища, где обучаются студенты бизнес-отделения. В училище обучаются около 600 человек.

      Премьер-министр Финляндии Антти Ринне отреагировал на инцидент. Он выразил соболезнования жертвам трагедии и назвал этот акт насилия ужасным и "шокирующим".

      Отметим, что в марте этого года в Финляндии мужчина напал на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и пытался его избить. Нападающий оказался членом антимигрантской группировки "Солдаты Одина". Это движение, появилось в 2015 году и выступает за ужесточение миграционного законодательства.

      blog_ava
      Лучшие поздравления с днем Ангела в прозе и стихах
      сегодня
      4683
      Теги: Криминальные новости Финляндия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      сегодня , 17:00 Порошенко не пришел на проверку на полиграфе: какие последствия
      452
      Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      сегодня , 17:00 Бойові втрати на Донбасі: скільки українських героїв загинуло у вересні
      Повернись живим 698
      Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку
      сегодня , 16:02 Нормандская встреча и формула Штайнмайера: как Украине не попасть в ловушку
      Інна Жолобович 744
      Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      сегодня , 15:00 Мошенники в форме, или Шанс стать Чирнием, а не Сенцовым
      Блог Медіа 406
      Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих
      сегодня , 14:37 Олимпийская надежда Украины: история успеха 18-летней Ярославы Магучих
      90
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук