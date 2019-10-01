Резня в Финляндии: на студентов училища напал мужчина с мечом, есть погибшие и раненые – видео

В финском городе Куопио в помещении местного профессионального училища произошло нападение. По словам очевидцев, подозреваемый атаковал людей холодным оружием. Полиция задержала подозреваемого.

Подозреваемый якобы был с мечом, но полиция эту информацию пока не подтвердила, передает местное издание Yle.

К теме: На финского министра напал солдат Одина: кадры с места инцидента

По предварительным данным правоохранителей, один человек погиб, десять ранены. Двое из них получили тяжелые травмы. Подозреваемый также ранен.

Смотрите видео очевидца во время задержания полицией подозреваемого:



Полиция Финляндии уверяет, что ситуация под контролем / Фото Yle

Отметим, что профессиональное училище Savon koulutusyhtymä находится в торговом центре Herman. На первом и втором этажах расположены временные помещения училища, где обучаются студенты бизнес-отделения. В училище обучаются около 600 человек.

Премьер-министр Финляндии Антти Ринне отреагировал на инцидент. Он выразил соболезнования жертвам трагедии и назвал этот акт насилия ужасным и "шокирующим".

Отметим, что в марте этого года в Финляндии мужчина напал на министра иностранных дел Финляндии Тимо Сойни и пытался его избить. Нападающий оказался членом антимигрантской группировки "Солдаты Одина". Это движение, появилось в 2015 году и выступает за ужесточение миграционного законодательства.