Резня в киевском общежитии НАУ: появились детали инцидента

В Соломенском районе Киева в общежитии Национального авиационного университета студент-первокурсник устроил резню.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

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Отмечается, что инцидент произошедшего 1 сентября около часа ночи. Парень пытался попасть в общежитие, находящееся на ул. Нежинской. У входа в него возник конфликт со студентами, которые там проживали, потому что они отказались пускать "гостя".

"Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные порезы различных частей тела", – заявили правоохранители.

У одного пострадавшего диагностировали тяжелые телесные повреждения, в другого – легкие. Подозреваемого студента задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.