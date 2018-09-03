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Резня в киевском общежитии НАУ: появились детали инцидента

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Национальный авиационный университет
Национальный авиационный университет / politinfo.com.ua

В Соломенском районе Киева в общежитии Национального авиационного университета студент-первокурсник устроил резню.

Об этом сообщает прокуратура Киева.

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Отмечается, что инцидент произошедшего 1 сентября около часа ночи. Парень пытался попасть в общежитие, находящееся на ул. Нежинской. У входа в него возник конфликт со студентами, которые там проживали, потому что они отказались пускать "гостя".

"Возмутившись этим, парень достал нож и нанес двум студентам НАУ многочисленные порезы различных частей тела", – заявили правоохранители.

У одного пострадавшего диагностировали тяжелые телесные повреждения, в другого – легкие. Подозреваемого студента задержали. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Теги: Новости Украины Криминальные новости Новости Киева студенты Образование
Источник: 24 Канал
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