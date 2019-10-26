Резня в Одессе: драка иностранцев с местными жителями привела к гибели двух человек – фото

В Одессе полиция задержала трех иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух мужчин.



Инцидент произошел ночью на Греческой площади. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. По словам полиции, словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, мужчина даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку.

В ходе столкновения ранения получили три человека. От полученных ран двое из них умерли: 28-летний житель города – на месте происшествия, 21-летний иностранец – в больнице. Еще один пострадавший – 30-летнего одессита – госпитализировали и он находится в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники полиции задержали 24-, 26- и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы по статьям о "умышленном убийстве", "покушении на убийство" и "хулиганстве".



Задержанные иностранные студенты, которые по данным полиции, спровоцировали драку / фото "Думская" Задержанные иностранные студенты, которые по данным полиции, спровоцировали драку / фото "Думская"

Всем трем фигурантам объявлено подозрение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое им грозит, – пожизненное лишение свободы.

Одесские полицейские задержали иностранцев: видео