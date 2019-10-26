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      Резня в Одессе: драка иностранцев с местными жителями привела к гибели двух человек – фото

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      Иностранных студентов, которые по данным полиции начали драку, задержали
      Иностранных студентов, которые по данным полиции начали драку, задержали / od.npu.gov.ua

      В Одессе полиция задержала трех иностранцев, которые во время конфликта с местными жителями в центре города зарезали двух мужчин.


      Инцидент произошел ночью на Греческой площади. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

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      Иностранцы начали конфликт с тремя одесситами, которые после вечеринки возвращались домой. По словам полиции, словесная перепалка переросла в драку, во время которой один из правонарушителей достал из кармана нож и начал наносить им удары. Размахивая ножом, мужчина даже не заметил, как нанес ранения не только одесситам, но и своему земляку.

      В ходе столкновения ранения получили три человека. От полученных ран двое из них умерли: 28-летний житель города – на месте происшествия, 21-летний иностранец – в больнице. Еще один пострадавший – 30-летнего одессита – госпитализировали и он находится в крайне тяжелом состоянии.

      Сотрудники полиции задержали 24-, 26- и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицированы по статьям о "умышленном убийстве", "покушении на убийство" и "хулиганстве".

      Всем трем фигурантам объявлено подозрение, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Максимальное наказание, которое им грозит, – пожизненное лишение свободы.

      Одесские полицейские задержали иностранцев: видео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Криминал Криминальные новости Новости Украины Полиция Новости Одессы
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