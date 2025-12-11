США среди 6 стран, проголосовавших в ООН против резолюции по Чернобылю: как там это объясняют

США проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН по преодолению последствий Чернобыльской аварии. Причиной стало то, что в документе упоминаются Цели устойчивого развития, которые действующая администрация США не поддерживает.

Об этом сообщила представительница американской делегации после голосования. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укринформ.

Смотрите также Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России в немедленном возвращении украинских детей

Почему США проголосовали против резолюции?

По ее словам, именно ссылка на Повестку дня до 2030 года и связанную с ним терминологию стала основанием для возражения. Она отметила, что концепция устойчивого развития, по мнению Вашингтона, продвигает "мягкую форму глобального управления", что, как утверждает американская сторона, не соответствует национальным интересам и вопросам суверенитета США.

В то же время дипломат подчеркнула, что Соединенные Штаты поддерживают международные стандарты по безопасности ядерных объектов и усилия по недопущению инцидентов на украинских ядерных станциях во время войны с Россией.

Принятая резолюция призывает государства-члены и партнеров активизировать международное взаимодействие по преодолению последствий Чернобыльской катастрофы, в частности для достижения Целей устойчивого развития в пострадавших регионах – через партнерства, инновации и инвестиции.

Генассамблея также приняла резолюцию, инициированную Украиной и группой стран, по усилению международной координации в исследовании и минимизации влияния Чернобыльской трагедии. Против документа проголосовали Россия, Беларусь, Китай, Северная Корея, Никарагуа, Нигер и США. Беларусь предлагала альтернативный текст, однако по требованию украинской делегации его сняли с рассмотрения.

Постпред Украины в ООН резко ответил России