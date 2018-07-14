Резонансное ДТП на Закарпатье: пьяный чиновник сбил двух женщин, одна – погибла на месте (18+)

В городе Перечин на Закарпатье председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир совершил смертельное ДТП. За руль на словацкой регистрации мужчина сел в нетрезвом состоянии.

Резонансная авария произошла примерно в 22:40 13 июля в городе Перечин.

Читайте также: Мотоциклист насмерть сбил женщину, которая шла с могилы ребенка

Как пишет издание Mukachevo.net, по словам очевидцев, внедорожник Jeep Grand Cherokee ехал на большой скорости, когда сбил двух женщин. После этого автомобиль протаранил отбойник и разнес забор местного салона.

За рулем автомобиля находился председатель Перечинской РГА Виктор Олефир, в салоне находилась еще женщина. Чиновник, который вышел из авто, едва держался на ногах.

После смертельного ДТП председатель Перечинской РГА едва держался на ногах

Смотрите видео с места аварии в Перечине на Закарпатье

Внимание! Присутствует ненормативная лексика!

Выводы Закарпатского областного наркологического диспансера подтвердили, что в момент аварии председатель Перечинской РГА находился в состоянии алкогольного опьянения.

От полученных травм женщина 1962 года рождения скончалась на месте аварии. Другую пострадавшую доставили в больницу. По словам медиков, ее состояние достаточно тяжелое.

Полиция начала расследование по факту ДТП и открыла уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего). Горе-водителя задержали.