Резонансное ДТП в Харькове: автомобили Зайцевой и Дронова были исправными

В суде по делу о резонансном ДТП в Харькове, которое произошло в октябре 2017 года, объявили выводы судебной автотехнической экспертизы. По ее результатам, автомобили участников аварии были исправны.

Стали известны выводы судебной автотехнической экспертизы: оба автомобиля на момент ДТП были технически исправны, сообщили "Укринформу" в Киевском райсуде Харькова.

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В суде присутствуют фигуранты ДТП: водитель авто Lexus 20-летняя Алена Зайцева и водитель авто Volkswagen Touareg 49-летний Геннадий Дронов, а также их адвокаты. Суд начал исследовать доказательства, собранные во время следствия,

– проинформировал источник.

Отмечается, что в целом материалы дела включают в себя 10 томов.

Сейчас суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 17 мая.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Алена Зайцева, которую суд взял под арест. А водителем Volkswagen Touareg оказался Геннадий Дронов, которого суд взял под стражу. Впоследствии обоим было предъявлено обвинение по этому делу.