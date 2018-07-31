Резонансное ДТП в Харькове: стало известно, куда исчез главный свидетель по делу Зайцевой

Врач-нарколог Елена Федирко, которая является ключевым свидетелем по делу Елены Зайцевой, ведь первой сразу после смертельного ДТП в Харькове проводила экспертизу девушки, не исчезла. Она уволилась с места работы по собственному желанию в мае 2018 года и с тех пор находилась дома.

Об этом сообщает местное издание "Город Х" со ссылкой на официальный документ за подписью Гапонова – главного врача наркодиспансера, который был местом работы Федирко.

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Ранее адвокат пострадавших в ДТП в Харькове Лариса Матвееева рассказывала, что по делу этой аварии даже правоохранители не могут найти ключевого свидетеля, а именно бывшего врача-нарколога Елену Федирко, которая проводила первое обследование Зайцевой после аварии.

Как указывают журналисты, врач никуда не исчезала, более того ее никто не разыскивал.

Федирко действительно уволилась по собственному желанию, но все это время находилась дома и ухаживала за больной мамой. Но для правоохранителей и суда эта информация – не новость,

– говорится в сообщении.

Также в документе указывается, что женщина работала в Областном наркологическом диспансере с 1986 года.

Документ-объяснение об увольнении врача Федирко А. Д.

Напомним, 18 октября 2017 года в Харькове произошла автомобильная авария с участием автомобилей Lexus и Volkswagen Touareg. В результате ДТП погибли 6 человек. Автомобилем Lexus управляла 20-летняя Елена Зайцева, которую суд взял под арест. Впоследствии ей было предъявлено обвинение по этому делу. Накануне суд постановил, что она останется за решеткой еще на 2 месяца.