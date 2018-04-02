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Резонансное ДТП в Харькове: стало известно о еще одном серьезноем нарушении Зайцевой

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Зайцева не имела прав и техпаспорта на момент масштабного ДТП в Харькове
Зайцева не имела прав и техпаспорта на момент масштабного ДТП в Харькове / unian.ua

Подозреваемая в совершении резонансной аварии в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елена Зайцева на момент ДТП не имела при себе прав на автомобиль.

Об этом во время заседания Харьковского суда рассказал полицейский Евгений Шестов, передает NewsOne.

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По его словам, водительские права и техпаспорт на машину Зайцевой подвезли уже гораздо позже.

"Я общался с Зайцевой. Она находилась в сильном стрессовом состоянии, признаков алкогольного опьянения не было. Прав и техпаспорта она не предоставила на наше законное требование. Говорила, что они лежали в сумке, потом выяснилось, что у нее их с собой нет, впоследствии их подвезли ", – сказал правоохранитель.

Инспектор отметил, что услышал удар около 21:00, после чего выбежал на улицу и увидел картину ДТП, а также автомобили Lexus и Volkswagen, повлекших аварию.

"Вызвали медицинскую помощь, оповестили начальника и дежурную часть. Через 5 минут приехала скорая", –рассказал Шестов о действиях после аварии.

Кто такая Елена Зайцева? 20-летняя девушка была за рулем автомобиля Lexus, который 18 октября 2017 гогда в Харькове сбил 11 человек. По официальным данным, погибли 6 человек, еще 5 были ранены. Она свою вину полностью признает. Однако, как пишут СМИ, девушка так искренне раскаивается, чтобы ей смягчили наказание.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Харькова ДТП в Харькове
Источник: 24 Канал
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