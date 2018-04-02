Резонансное ДТП в Харькове: стало известно о еще одном серьезноем нарушении Зайцевой

Подозреваемая в совершении резонансной аварии в Харькове, в которой погибли 6 человек, Елена Зайцева на момент ДТП не имела при себе прав на автомобиль.

Об этом во время заседания Харьковского суда рассказал полицейский Евгений Шестов, передает NewsOne.

Читайте также: Зайцева рассказала о своей версии событий во время ужасной аварии в Харькове

По его словам, водительские права и техпаспорт на машину Зайцевой подвезли уже гораздо позже.

"Я общался с Зайцевой. Она находилась в сильном стрессовом состоянии, признаков алкогольного опьянения не было. Прав и техпаспорта она не предоставила на наше законное требование. Говорила, что они лежали в сумке, потом выяснилось, что у нее их с собой нет, впоследствии их подвезли ", – сказал правоохранитель.

Инспектор отметил, что услышал удар около 21:00, после чего выбежал на улицу и увидел картину ДТП, а также автомобили Lexus и Volkswagen, повлекших аварию.

"Вызвали медицинскую помощь, оповестили начальника и дежурную часть. Через 5 минут приехала скорая", –рассказал Шестов о действиях после аварии.

Кто такая Елена Зайцева? 20-летняя девушка была за рулем автомобиля Lexus, который 18 октября 2017 гогда в Харькове сбил 11 человек. По официальным данным, погибли 6 человек, еще 5 были ранены. Она свою вину полностью признает. Однако, как пишут СМИ, девушка так искренне раскаивается, чтобы ей смягчили наказание.