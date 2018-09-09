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Резонансное ДТП в Одессе: что известно о пострадавшем военном и его состоянии

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Смертельное ДТП возле 6-й станции Фонтана в Одессе
Смертельное ДТП возле 6-й станции Фонтана в Одессе / Думская

Вечером 8 сентября на 6-й станции Фонтана в Одессе произошло смертельное ДТП, в результате которого по меньшей мере двое человек погибли и еще четверо пострадали.

Примерно в 21:30 субботы, 8 сентября, автомобиль BMW, за рулем которого находился 27-летний местный житель Олег Семиренко, спровоцировал смертельное ДТП в Одессе.

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На большой скорости его автомобиль на 6-й станции Фонтана столкнулся с автомобилем Skoda, за рулем которого находился 42-летний нацгвардеец Дмитрий.

Удар был настолько мощным, что BMW не затормозив, наехал на шестерых людей, находившихся на остановке.

В результате наезда двое человек погибли на месте: 55-летняя женщина и 52-летний мужчина.

Еще один мужчина возрастом примерно 30-40 лет был доставлен в больницу и прооперирован.

Трое прохожих получили переломы ног и ушибы, однако в госпитализации не нуждались.

По словам очевидцев, от водителя BMW, который пытался скрыться с места аварии, чувствовался запах алкоголя. Над ним едва не совершили самосуд.

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Журналистам 24 Канала удалось пообщаться с водителем Skoda, в которого вечером 8 сентября влетела злополучная иномарка.

42-летний нацгвардеец Дмитрий после аварии находится дома. У мужчины многочисленные ушибы, порезы на руках и лице, сильно повреждена правая нога от колена и ниже – он передвигается с палкой.

Военный не захотел показывать свое лицо, поэтому разрешил сфотографировать только травмированные руку и ногу.

Одеса ДТП Фонтан постраждалий військовий

В результате смертельного ДТП 8 сентября в Одессе пострадал 42-летний военныйОдеса ДТП фонтан постраждалий
42-летний нацгвардеец находился за рулем автомобиля Skoda, в который влетело BMW

Автор: Леся Выговская
Теги: Смертельна ДТП на Фонтані в Одесі Новости Одессы Новости Украины Аварии и ДТП Криминальные новости
Источник: 24 Канал
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