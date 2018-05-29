Резонансное нападение на пенсионера в Киеве: злоумышленника взяли под домашний арест

Киевская местная прокуратура №3 сообщила о подозрении, а суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста 24-летнему гражданину Грузии, который на почве внезапно возникшего конфликта, нанес черепно-мозговую травму 64-летнему киевлянину.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, 26 мая 24 канал сообщал, что на рынке возле станции метро "Лесная" в Киеве группа иностранных торговцев одного из киосков избила военного пенсионера, который заступился за женщину с детьми. Мужчине сломали нос.

27 мая в связи с инцидентом активисты разбили несколько киосков на этом рынке и устроили столкновения с полицией, после чего правоохранители задержали 10 человек.

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Пожилой мужчина отреагировал на пренебрежительное отношение работника рынка к женщине и сделал ему замечание. Вместо извинений 24-летний парень вместе с неустановленными лицами, подошел вплотную к пенсионеру и ударил его кулаком в лицо, причинив последнему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга,

– говорится в сообщении прокуратуры.

Следовательно, злоумышленнику сообщено о подозрении в грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, что сопровождалось особой дерзостью (хулиганство), совершенном группой лиц. Мужчина также взят под домашний арест.