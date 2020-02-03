Резонансное убийство Андрея Сотника: что делал пластический хирург накануне и в день трагедии

Пластический хирург Андрей Сотник, которого расстреляли в Киеве 2 февраля, является уроженцем Донецка. Он, как и его жена Юлия, представляет известную медицинскую династию с Донбасса. Когда началась война на Востоке Украины, супруги Сотников переехали в Киев.

Как пишет, "Обозреватель", накануне, 1 февраля, Андрей и Юлия Сотники вернулись из Парижа. Там они участвовали в профильном конгрессе. Вполне вероятно, речь идет о IMCAS World Congress 2020.

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В тот день они провели вечер в семейном кругу и отметили день рождения своего сына-школьника. Уже в день, когда произошло убийство, никаких планов у Андрея Сотника не было. Правда, он все же собрался на работу в свой офис.



Дом на Саксаганского, где арендовал квартиру Андрей Сотник​

Как отмечает источник ресурса, там пластический хирург хотел распечатать железнодорожный билет, который в этот же день купил отцу. Также по дороге он собирался купить круассаны ребенку.



Дом на Шота Руставели в Киеве, в котором размещается офис Андрея Сотника

Интересно, что офис Сотника располагается на улице Шота Руставели, а это примерно 2 километра от улицы Саксаганского, где он арендовал квартиру с женой, ребенком и родителями.

Расстояние от улицы Саксаганского до Шота Руставели в Киеве / Карта​

Что известно об убийстве Андрея Сотника

Преступление произошло вечером 2 февраля на улице Саксаганского, 117 в нескольких метрах от дома Андрея Сотника. Он проживал на Саксаганского, 121.

Киллер шел за пластическим хирургом и совершил в него несколько выстрелов, в том числе контрольный в голову.

После злоумышленник вырвал из рук своей жертвы пакет и убежал.

В Киеве милиция ввела план-перехват. Розыск убийцы продолжается.

По словам экс-нардепа Игоря Мосийчука, версию о банальном ограблении даже не стоит рассматривать. Он отметил, что предварительный анализ видео с момента убийства и свидетельства очевидцев указывают на то, что убийство было заказным.

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