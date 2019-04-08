Резонансное убийство полицейских в Днепре: Пугачева приговорили к пожизненному заключению

Кировский районный суд Днепра вынес приговор экс-"торнадовцу" Александру Пугачеву за убийство двух патрульных полицейских. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

Что известно об убийстве полицейских в Днепре?

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25 сентября 2016 года в Днепре полицейский остановил автомобиль мужчины за нарушение правил дорожного движения. Тот сразу же открыл огонь.

Так, преступник жестоко застрелил патрульного и ранил его напарницу. У девушки были ранения легкого, печени и ноги. По словам медиков, одна пуля застряла в позвоночнике. Через некоторое время полицейская умерла в больнице во время операции.

Впоследствии в МВД заявили: в убийстве полицейских подозревают 33-летнего Александра Пугачева, который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений. Также Пугачев оказался бойцом батальона патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".

Подозреваемого нашли в одной из больниц Днепра. Полицейская, которую застрелил Пугачев, перед смертью успела выстрелить ему в живот. После того, как медики прооперировали злоумышленника, он был передан в руки правоохранителей. Кстати, врачи описывали Александра Пугачева как психически неуравновешенного, но вменяемого.

Суд над Пугачевым

Суд над злоумышленником длился около 3 лет. Родственники полицейских неоднократно говорили о том, что дело необоснованно затягивают. Так, сначала следователи довольно долго ожидали судебно-медицинскую экспертизу, которая установила вменяемость бывшего бойца "Торнадо".

Сам Пугачев попросил, чтобы его судили присяжные. Впоследствии мужчина отказался давать показания и выразил протест против содержания его в специальной металлической клетке со стеклом. Однако судья отклонил такое ходатайство.

Так, 8 апреля состоялось финальное судебное заседание, на котором 36-летнему Пугачеву зачитали приговор.

Так, убийцу патрульных в Днепре приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Кроме того, Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольге Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества. Осужденный своей вины не признал и со следствием не сотрудничал.