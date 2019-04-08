21:20
8 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Шведский актер во главе "Бессмертного полка". Стиль патриота
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 апреля
      Вести.UA: Получит ли Саакашвили подарок от будущего президента. Пять копеек Луценко
      Вєсті.UA
      20:27, сегодня
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Резонансное убийство полицейских в Днепре: Пугачева приговорили к пожизненному заключению

      180 Читати новину українською
      Александр Пугачев
      Александр Пугачев / Фото из открытых источников

      Кировский районный суд Днепра вынес приговор экс-"торнадовцу" Александру Пугачеву за убийство двух патрульных полицейских. Мужчину приговорили к пожизненному заключению.

      Что известно об убийстве полицейских в Днепре?

      Читайте также: Взрыв автомобиля украинского офицера в Киеве: подрывник умер в больнице

      25 сентября 2016 года в Днепре полицейский остановил автомобиль мужчины за нарушение правил дорожного движения. Тот сразу же открыл огонь.

      Так, преступник жестоко застрелил патрульного и ранил его напарницу. У девушки были ранения легкого, печени и ноги. По словам медиков, одна пуля застряла в позвоночнике. Через некоторое время полицейская умерла в больнице во время операции.

      Впоследствии в МВД заявили: в убийстве полицейских подозревают 33-летнего Александра Пугачева, который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений. Также Пугачев оказался бойцом батальона патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо".

      Подозреваемого нашли в одной из больниц Днепра. Полицейская, которую застрелил Пугачев, перед смертью успела выстрелить ему в живот. После того, как медики прооперировали злоумышленника, он был передан в руки правоохранителей. Кстати, врачи описывали Александра Пугачева как психически неуравновешенного, но вменяемого.

      Суд над Пугачевым

      Суд над злоумышленником длился около 3 лет. Родственники полицейских неоднократно говорили о том, что дело необоснованно затягивают. Так, сначала следователи довольно долго ожидали судебно-медицинскую экспертизу, которая установила вменяемость бывшего бойца "Торнадо".

      Сам Пугачев попросил, чтобы его судили присяжные. Впоследствии мужчина отказался давать показания и выразил протест против содержания его в специальной металлической клетке со стеклом. Однако судья отклонил такое ходатайство.

      Так, 8 апреля состоялось финальное судебное заседание, на котором 36-летнему Пугачеву зачитали приговор.

      Так, убийцу патрульных в Днепре приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества. Кроме того, Пугачев должен возместить 3 миллиона гривен моральной компенсации матери погибшей патрульной Ольге Макаренко и 26 тысяч гривен управлению патрульной полиции Днепра за повреждение имущества. Осужденный своей вины не признал и со следствием не сотрудничал.

       

      blog_ava
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      сегодня
      16548
      Теги: Новости Украины Убийство полицейских в Днепре Полиция Новости Днепра Судьи Криминальные новости
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Угрожают ли Верховной Раде досрочные выборы
      сегодня , 21:01 Угрожают ли Верховной Раде досрочные выборы
      Ірина Поліщук 50
      Сага о дебатах: что пишут мировые СМИ о видеобое между кандидатами в президенты Украины
      сегодня , 20:05 Сага о дебатах: что пишут мировые СМИ о видеобое между кандидатами в президенты Украины
      Світлана Попова 187
      Минимализм в дизайне интерьера
      сегодня , 11:30 Минимализм в дизайне интерьера
      213
      Чому українці голосували не за Зеленського, а проти Порошенка
      сегодня , 19:30 Чому українці голосували не за Зеленського, а проти Порошенка
      Дмитро Гнап 203
      Зеленский и Порошенко: что ожидать от Путина?
      сегодня , 18:01 Зеленский и Порошенко: что ожидать от Путина?
      Інна Жолобович 803
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Жестокое убийство в Кривом Роге: человек топором убил собственную жену
       25 февраля 2018 , 11:40
      Нардеп: вопрос "евроблях" могут решить на этой неделе
       5 ноября 2018 , 15:20
      Правительство поняло, как бороться с нелегальными автозаправками
       5 ноября 2018 , 17:40
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук