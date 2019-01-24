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      Резонансное убийство сотрудника УГО в Киеве: подозреваемого боксера взяли под стражу

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      Петр Очеретяный
      Петр Очеретяный / 24 канал

      Подозреваемому в резонансном убийстве сотрудника УГО в Киеве боксеру Петру Очеретяному изменили меру пресечения. Так, Киевский апелляционный суд рассмотрел ходатайство прокуратуры, отменил постановление Печерского райсуда столицы и избрал подозреваемому безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей.

      Так, Петра Очеретяного взяли под стражу до 2 марта 2019 года, сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

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      Отметим, что боксеру Петру Очеретяному, которого подозревают в убийстве сотрудника Управления государственной охраны, грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

      24 канал писал о том, что 2 января в центре Киева ударом в голову был убит 26-летний местный житель, сотрудник УГО. В убийстве фактически сразу заподозрили известного боксера Петра Очеретяного. Мужчина через несколько дней после инцидента пришел вместе с адвокатом в полицию Киева и сдался.

      4 января, Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей сроком на 60 дней. Вместе с тем, согласно решению суда была определена возможность внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

      Уже 10 января стало известно о том, что Очеретяного отпустили под залог.

      Теги: Судьи Криминальные новости Новости Киева Прокуратура Киева
      Источник: 24 Канал
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