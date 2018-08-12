Резонансное заявление Лаймы Вайкуле о выступлениях в Крыму: муж певицы дал комментарий

Гражданский муж и продюсер латвийской певицы Лаймы Вайкуле Андрей Латковский поддержал ее позицию не давать выступления в оккупированном Россией Крыму.

Об этом пишет издание "Газета.ру".

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24 канал сообщал, что накануне перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму, не зависимо от гонорара.

Как рассказал Латковский, артистка, заявив, что не будет выступать на полуострове ни за какие деньги, действует по закону, и "если нельзя – не поедет" в аннексированный Крым.

Мы ничего плохого не сделали и не сделаем. Это безумие рано или поздно пройдет. Лучше это не комментировать. Она нормальный человек, любит и Россию, и Украину, и Грузию, и Америку – всех,

– сказал он.

Напомним, российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявлений артистки относительно оккупированного Крыма.