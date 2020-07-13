В Украине часто случаются ДТП с участием так называемых "мажоров". Гибнут люди, а виновникам часто удается избежать наказания. Однако есть и случаи, когда ответственности не избежать.

О смертельных ДТП за последние годы в Украине – читайте в материале журналистов 24 канала.

Важно ДТП возле Козина в Киевской области: водителю Mercedes объявили подозрение

Харьков, октябрь 2017

Иногда бывают случаи, когда деньги и связи не помогают избежать уголовной ответственности. Алене Зайцевой и Геннадию Дронову судьи дали по 10 лет за смертельное ДТП в октябре 2017 года в Харькове. Тогда погибло 6 человек. Попытки замять дело были. Однако в этом случае помогло давление общества и поддержка медиа.

О резонансном ДТП в Харькове – читайте здесь.

Однако в основном, к сожалению, водители все же остаются безнаказанными.

Харьков, январь 2018

18-летний водитель Toyota Camry на большой скорости сбил на год младшего Владимира Виношкина в январе 2018 года. Тело 17-летнего парня отлетело на несколько метров вперед. Подросток скончался на месте. За рулем автомобиля был сын известного в Харькове бизнесмена – Тигран Энгибарян. Через 2 дня под конвоем подозреваемый заплакал.

Суд первой инстанции отправил молодого человека на 3 года за решетку. Однако уже в августе того же года Энгибарян вышел на свободу. Фемида изменила приговор на условный срок. Мол, все из-за проблем со здоровьем.

О смертельное ДТП в Харькове – читайте здесь.

Киев, Февраль 2019

В Киеве 2019 элитный BMW на большой скорости въехал в Lanos. От удара тот загорелся и 28-летняя пассажирка сгорела заживо. У женщины оставались 8-река дочь. За рулем BMW был пьяный 20-летний Никита Слободской. Сын известного столичного бизнесмена Игоря Слободского. На скамье подсудимых молодой человек молчал.

На суде его готовы были взять на поруки 3 народных депутата от "Блока Петра Порошенко". Кроме того, связи влиятельного отца смогли затянуть дело сына на 8 месяцев. Но в конце концов 20-летнего водителя признали виновным. Однако сурового наказания не было. За смерть человека Слободской поплатился правами. Сейчас молодой человек на свободе.

О деталях ДТП в Киеве, в результате которого женщина сгорела – читайте здесь.

Смотрите видео сюжета 24 канала о смертельных ДТП: