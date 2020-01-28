Резонансные кадровые назначения в ГБР: что известно о самом скандальном органе правопорядка

Государственное бюро расследований во главе с Романом Трубой стало самым скандальным органом правопорядка в Украине до конца 2019 года. В частности, из-за все новых и новых дел относительно Петра Порошенко, количество которых дала ему основания заявить о преследовании. Конечно, господин Труба является лишь исполнителем, а заказчик – бывшая команда Януковича.

Большинство этих дел инициировал бывший юрист Януковича Андрей Портнов. Он демонстрировал удивительную осведомленность в делах Бюро, и регулярно анонсировал даты и время допросов Порошенко в ГБР.

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Также и из-за содержания записей с голосом Романа Трубы в телеграмм-канале "Трубу прорвало" На них он, например, отчитывается об уголовных производствах главе Офиса Президента Андрей Богдану.

В конце 2019 года Владимир Зеленский уволил Романа Трубу. Вместо него временной исполняющей обязанностей директора ГБР стала Ирина Венедиктова. Казалось, со скандалами должно быть покончено. Но – нет.

Как выбирали заместителей директора ГБР

Бывшая депутат Елена Сотник – соавтор закона о Государственном бюро расследований. В первый день Нового года она случайно узнала, что в ГБР объявили конкурс на должности заместителей Директора.

Появилась информация, что Государственное бюро расследований решило всем под елку положить такую ​​историю, как дать возможность отправиться на конкурс на руководящие должности,

– прокомментировала Сотник.

Узнать об этом конкурсе неслучайно было почти невозможно. Объявление опубликовали на сайте ГБР, но не на главной странице, а далеко в рубриках. Никаких публичных сообщений, а также публикации новости в Фейсбуке не было. В этом спрятанном объявлении был перечень из 15 документов. Их надо было собрать и подать с 30 декабря по 3 января, то есть за два рабочих дня в разгар новогодних праздников. А еще в объявлении был телефон Конкурсной комиссии, который не отвечал.



Кандидаты должны были собрать и подать все необходимые документы за два дня

Елена Сотник решила попробовать собрать документы и отправиться на должность заместителя директора ГБР. Хотя уже со старта было понятно, что у нее почти нет шансов. Закон, собственно, и требует конкурс, но открытый и честный. А преемник Трубы Ирина Венедиктова провела этот открытый конкурс в максимально закрытом турборежиме. И еще заранее определила победителя.



Елена Сотник

Ирина Венедиктова была в команде Зеленского с самого начала. Со "слугами народа" прошла в Верховную Раду. А 27 декабря 2019 года президент назначил ее временной исполняющей обязанности директора Государственного бюро расследований. На следующий день она приступила к работе. И сразу же появилась информация, что Венедиктова представила коллективу своего первого заместителя – Александра Бабикова.



Ирина Венедиктова, Александр Бабиков / Коллаж 24 канала

Экс-адвокат Бабиков приостановил действие своего адвокатского удостоверения как раз 28 декабря, то есть в день прихода Венедиктовой в Бюро. Будто уже знал, что его ждет другая работа. То что он появился в ГБР сразу с Ириной Венедиктовой, подтвердили и уже уволенные работники.

Как экс-адвокат Януковича получил должность в ГБР?20 января появилась информация о том, что Александр Бабиков стал первым заместителем директора ГБР. Ранее он работал в юридической фирме Aver Lex, которая защищала интересы президента Виктора Януковича.



О вероятном назначении Бабикова на должность в ГБР стало известно еще 18 января. Тогда в ОО "Семьи Героев Небесной Сотни" заявляли, что Бабикова нельзя назначать из-за конфликта интересов, ведь адвокат может заниматься делами преступлений против участников Революции Достоинства.



В то же время исполняющая обязанности руководителя ГБР Ирина Венедиктова уверяла, что никакого конфликта интересов не будет. Поскольку подразделение по делам Майдана подчинено исключительно директору ГБР.

С их слов стало известно, что он уже тогда не стеснялся задавать вопросы следователем, брать в руки материалы уголовных производств и выяснять, почему это расследуют так, а не иначе.

"Самое прекрасное", что госпожа и.о. (Временная исполняющая обязанности – 24 канал) не просто не препятствовала Бабикову парировать в выражениях с работниками ГБР, наоборот же – она ​​не стесняясь представляла его своим первым заместителем,

– сообщает источник в ГБР.

Однако, первого заместителя должен не назначать Директор, а выбирать на конкурсе. Даже если он очень нравится руководителю, а также надежный, проверенный и лучший в мире. Все равно – нужен конкурс. Между тем, через турбострочки на участие в конкурсе, с гневным заявлением выступила партия "Голос".

По словам нардепа от партии "Голос" Александры Устиновой, физически собрать все документы, указанные в объявлении на должность, было невозможно. Однако Елена Сотник собрать документы смогла. Но за справкой о несудимости пришлось пойти по сомнительной дорожке. Она рассказала, что для этого сначала пошла в центр МВД, и попыталась заказать ее онлайн. Однако, там сообщили, что на исполнение запроса требуется от 3 до 15 рабочих дней.

Я поняла, что этот вариант не срабатывает. Поэтому пришлось просто искать в Интернете все эти "услуги", "службы", которые за 600 гривен делают справку в течение суток. И на 3 января 2020 года у меня была справка. Но это только один пункт из всего перечня,

– рассказала Елена Сотник.

Но даже это можно было так быстро сделать, только если кандидат из Киева. Из другого города даже "серые" услуги не помогли бы. "В этом" прекрасном" объявлении было четко написано, что подача документов происходит лично. Это означает независимо, где ты находишься – Черновцы, Ужгород, Харьков, Днепр – должен лично приехать и подать до 18:00 3 января", – пояснила Сотник .

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Елена Сотник занесла пакет документов в Государственное бюро расследований 3 января. Но порядок проведения конкурса так и не опубликовали. Графика конкурса – нет. Будут ли, как всегда, тесты – неизвестно. Отсутствие порядка на сайте не считал нормой даже глава правоохранительного Комитета Верховной Рады от "Слуги народа" Денис Монастырский.



Денис Монастырский

Когда журналисты запросили у ГБР копию Порядка и графика проведения конкурса, им через неделю ответили, что эту информацию надо искать среди большого количества документов, поэтому следует подождать еще 20 дней. Но публикация конкурсного Порядка – не просто пожелание здравого смысла.

Это – требование 57 статьи Конституции. Ее суть проста: если государство приглашает граждан в игре, то правила этой игры должны быть обнародованы. Иначе – никаких забав.

Надо каждую власть, которая приходит с очередными выборами, тыкать носом буквально в эту статью, и показывать, что принцип верховенства права требует, чтобы вы действовали именно так. Вы не можете выпускать тайные приказы, не обнародовать их, если эти приказы касаются прав и обязанностей гражданина,

– отметил председатель Научно-консультативного совета при ГБР (2018-2019) Николай Хавронюк.

Итак, конкурс на заместителей директора ГБР – не просто быстрый и полутайный, но и незаконный. А одного из победителей назвали еще до его начала. Кроме того, Государственное бюро должно расследовать преступления Януковича и компании против Революции Достоинства – так называемые "Дела Майдана". А управлять им будет экс-адвокат Легитимного. Раньше защищал, а теперь будет преследовать? Не слишком ли жирная почва для конфликта интересов?

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