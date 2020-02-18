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      Результат борьбы с контрабандой: в Украине существенно выросли таможенные пошлины

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      Нефьодов заявив про зростання митного збору / espreso.tv

      Таможенные сборы в Украине растут значительно быстрее, чем импорт. За последние 5 месяцев удалось дополнительно получить более 100 миллионов долларов.

      Такой результат свидетельствует об эффективности борьбы с контрабандой в Украине, сообщил в фейсбуке председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов.

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      Таможенные сборы растут существенно быстрее, чем импорт (мы же в среднем берем 26% с доллара импорта). Собрали 170 миллионов долларов. Это и есть в цифрах результат борьбы с контрабандой и постепенных изменений таможенного "мотора",
      – написал Нефедов.

      Таковы результаты за предыдущие 5 месяцев: сентябрь 2019 – январь 2020.

      По словам главы Гостаможни, если бы эффективность была такая же, как раньше, удалось бы собрать не 170 миллионов долларов, а только 64 (248Х26%). Эти дополнительные 106 миллионов долларов и являются показателем прогресса.

      митні збори
      В Украине выросли таможенные пошлины / Фейсбук Максима Нефедова

      Обратите внимание! Ранее Нефедов сообщил, что служба работает над новым законопроектом о криминализации контрабанды. Документ предусматривает, что уголовная ответственность будет применяться только к контрабанде в крупных размерах.

      Что такое таможенный сбор? Вид таможенных платежей, уплачиваемых по валютно-таможенной декларации гражданами и компаниями за работу, выполненную таможенными органами. Таможенное оформление товаров в полном объеме и их пропуск могут осуществляться только после уплаты причитающихся таможенных пошлин или при условии предоставления таможенным органом в установленном порядке отсрочки или рассрочки их уплаты.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Імпорт Контрабанда Налоги Государственная таможенная служба Максим Нефедов
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