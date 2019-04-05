Результат Зеленского на Донбассе: такое произошло впервые

Кто бы как не относился к Зеленскому, надо признать, что на этих выборах ему удалось невозможное.

Не будучи пророссийским политиком и выходцем из Донбасса, не имея поддержки админресурса и местных элит, не имея даже местных депутатов и ячеек, он набрал в этом регионе 25% голосов. Такое в украинской истории происходит впервые.

Мне могут возразить, что Зеленский – пророссийский политик. Но так может казаться только из Львова или Киева. По меркам востока Украины это, безусловно, не так. Для Донбасса пророссийские политики – это Бойко и Медведчук. А за Зеленского, который выступал на концертах для воинов АТО, открыто жертвовал деньги на армию и к тому же считается человеком Коломойского сознательный пророссийский избиратель голосовать не будет.

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Подобно тому, как у нас иногда цитируют старые номера "95 квартала", где Зеленский говорит какие-то неприятные вещи про Украину. С той стороны тоже возмущенно постят видео, на котором Зеленский кланяется в пояс воинам АТО ("карателям!") и называет боевиков "ЛДНР" "мразью". Выступление Зеленского тогда здорово разошлось по "ватным" пабликам и СМИ и вызвало бурю проклятий. Причем, в отличие от выступлений "Квартала", это не было шуткой.

Вот что писали "ватные" СМИ о Зеленском

То, что такой кандидат набрал на Донбассе 25% без подкупа и фальсификаций, на некоторых участках почти догнал Юрия Бойко и с большим отрывом обогнал пророссийского Вилкула, которого поддерживали мэры, местные депутаты и Ахметов – безусловный позитив. И свидетельство тектонических сдвигов в ментальности жителей региона.

Автор: Денис Казанский

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