Такую информацию сообщили на странице ANTONOV Company в фейсбуке. К сообщению прикрепили фотоснимки с разрушениями техники и территории.

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Вооруженные Силы Украины освободили Гостомель от вражеской оккупации. Уже сейчас стало известно, что именно разрушили россияне в украинском аэропорту "Киев-Антонов-2", где проводились испытательные полеты и является местом базирования самолетов "Авиалиний Антонова".

После пребывания "русского мира", к сожалению, аэропорт не узнать. Уничтожены самолеты Ан-26, Ан-74 и Ан-225, диспетчерская башня и админздание. Повреждены самолеты Ан-12, Ан-22, Ан-28, Ан-132D и Ан-124-100-150, ангары,

– отметили в сообщении.

Фото разрушений на территории аэропорта:

Отмечается, что инфраструктуру аэропорта и флот ГП "АНТОНОВ" ожидает впереди много работы по восстановлению и воссозданию.

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