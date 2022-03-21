Прессслужба ГСЧС Украины заявила, что сообщение о пожаре поступило в 22:48. Пожарные немедленно отправились на место трагедии.

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Спасатели установили: в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на стоянке и 3 – 4 этажа торгового центра.

В результате вражеских обстрелов произошло возгорание на парковке и в торговом центре. На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован,

– говорится в сообщении.

Спасатели борются с огнем / ГСЧС Украина

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