В результате обстрела в Подольском районе Киева погибли четыре человека, – ГСЧС
21 марта 2022 , 04:07Читати новину українською
Источник:фейсбук ГСЧС Украины
Российские изверги вечером 20 марта обстреляли Киев. В Подольском районе столицы вспыхнул пожар.
Прессслужба ГСЧС Украины заявила, что сообщение о пожаре поступило в 22:48. Пожарные немедленно отправились на место трагедии.
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Спасатели установили: в результате вражеских обстрелов загорелись автомобили на стоянке и 3 – 4 этажа торгового центра.
В результате вражеских обстрелов произошло возгорание на парковке и в торговом центре. На месте погибли 4 человека и 1 человек травмирован,
– говорится в сообщении.
Спасатели борются с огнем / ГСЧС Украина
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