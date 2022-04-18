В результате удара по Львову погибли 6 человек, – Козицкий

Российские оккупанты утром 18 апреля нанесли циничные удары по Львову. В результате атаки врага погибли 6 человек.

По меньшей мере 8 человек получили ранения, среди них – ребенок. Об этом сообщил глава Львовской областной военно-гражданской администрации Максим Козицкий.

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По состоянию на 10:05, по информации Воздушного командования "Запад", произошло четыре ракетных удара по Львову. Три – по объекту военной инфраструктуры. Один – по шиномонтажу,

– отметил чиновник.

Максим Козицкий добавил, что "в результате попаданий произошли пожары, сейчас продолжается тушение. Объекты получили существенные повреждения. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие".

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