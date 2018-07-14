Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський

Результати соціологічних досліджень "Рейтингу" та GFK, оприлюднені 12 липня, показують – основна боротьба йде між кількома лідерами перегонів. Проте кількість тих, хто не визначився роблять українську політику менш прогнозованою, а реванш екс-регіоналів досить загрозливим.

Варто зазначити, що поява імен у анкетах – теж засіб інформаційної кампанії. Можна легко змінити дані, якщо, наприклад, забрати з опитника ім’я кандидата з так званого "другого вибору" (кандидат, за якого ви би проголосували, якби ваш улюблений кандидат не балотувався).

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Тим не менше, основні імена опитування відомі виборцям давно. Отже, їх результати показують певний простір реальності.

Дискурс Майдану залишається визначальним

Згідно із дослідженням "Рейтинг" лідером залишається Юлія Тимошенко, вона має 17,1% голосів від тих хто визначився. Секрет успіху Юлії Тимошенко – антирейтинг чинного Президента. Петро Олексійович упевнено йде з лав фаворитів на лавку запасних – кудись між Бойком, Ляшком і Вакарчуком. Натомість, критика олігархічної системи та розчарування у реформах приносять свої бали Тимошенко.

У опитуванні "Рейтингу" список "других" (похибка дозволяє сказати, що вони усі більш-менш поряд) є досить звичним. За Гриценка готові віддати свої голоси 9,7%, Бойка – 8,9%, Зеленського – 8,5%, Ляшка – 8,1%, Порошенка – 7,8%, Вакарчука,– 6,6%.

З цього боку ми бачимо – уся "перша ліга" (крім Юрія Бойка, звісно) є людьми які асоціюються з європейською Україною. Усі з них (крім Зеленського) були активними учасниками Помаранчевої Революції та Революції Гідності.

Куди поділися регіонали?

Юрій Бойко наразі активно працює зі своєю комунікацією. Наприклад, його відеоролики транслювалися каналом "Інтер" під час футбольного чемпіонату.

Деякі ЗМІ уже писали, що Юрій Бойко намагатиметься зіграти роль "господарника", нового "Кучми".

Проте окрему увагу варто приділити 4,2% (за дослідженням "Рейтингу"), які отримав Євген Мураєв. Фактично, саме він претендує на головного проросійського кандидата (пригадайте його слова про Олега Сенцова). Саме у цьому "новому обличчі" прихована велика загроза воскресіння екс-регіоналів, але уже в образі молодих людей. Фактично, Мураєву вдалося "підсидіти" Вадима Рабіновича (3,7 % у дослідженні), свого однопартійця з "За життя!". Схоже, анекдоти в прямому ефірі не допомогли пану Вадиму довго протриматися в кріслі, незважаючи на гарне покриття та часті включення.

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Вакарчук і Зеленський – спойлери чи нові лідери?

Якщо у дослідженні "Рейтингу" Володимир Зеленський набирає 8,5%, то у соціології від GFK ситуація менш очікувана. Там він виходить у другий тур

Соціологічні дослідження "Рейтингу" та GFK різні за методологіями. У перших – це формалізоване інтерв'ю face-to-face, що передбачає спілкування з людьми на вулиці. У GFK – це особисті інтерв'ю вдома у респодента. Звідси може виникнути поведінкова похибка: вдома легше опитати менш активних людей.

У дослідженні GFK Тимошенко має 10%, а Зеленський – 7%. По 6% мають Бойко і Вакарчук.

Феномен Володимира Зеленського та Святослава Вакарчука – це віра в месію, який без досвіду зробить країну кращою. Або просто йому хочеться вірити. Таких месій було багато – Саакашвілі, Надія Савченко. Результат один – тотальне розчарування.

Прояв Гройсмана

У анкеті від GFK фігурувало також ім’я Володимира Гройсмана. Він отримав 3% підтримки (нагадаю, за цією методологією Тимошенко отримала 10%, а Зеленський – 7%). Це більше, ніж у Олега Тягнибока чи Романа Безсмертного.

Будучи прем’єр-міністром, Володимир Гройсман розпочав власну кампанію. Поряд із бордами "Зробили разом!" Порошенка чи "Нового курсу" Тимошенко можна побачити також новини з написом "Уряд Гройсмана".

Хто ж стане Президентом?

Рейтинги дають зріз громадської думки, проте вибори залежать від мобілізації та здатності членів комісій захистити результат. Тому цифри з досліджень дають вектор і розуміння ситуації вцілому. Робити точной висновок з цих даних робити не можна.

Крім того, вибори значною мірою залежать від контексту останніх кількох тижнів кампанії. Впевнений, на нас чекає ще та війна компроматів і суперечок.

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