Результаты анализа крови помогут продлить жизнь

Ученые по результатам анализов крови смогут понять, насколько постарел организм и как можно помочь ему продлить жизнь.

Доктор Морган Левин из Йельского университета утверждает, что не вся молодежь и люди среднего возраста полностью здоровы, пишет Daily Mail.

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Благодаря анализу крови можно установить риск старения, таким образом, можно вовремя взять ситуацию под контроль и устранить все факторы, которые вызывают старение.



Анализ крови способен показать истинный возраст по 9 показателям. Среди параметров – концентрация в крови глюкозы, количество кровяных клеток, уровень белков – это те показатели, на поверку которых врачи направляют своих пациентов чуть ли не ежедневно.



Соответственно, результаты анализа крови могут определить факторы, которые провоцируют быстрое старение клеток. Благодаря этому люди смогут продлить жизнь в соответствии с реальными потребностями организма.

К слову, исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун назвала, какие привычки способны продлить жизнь человека на 2-14 лет.