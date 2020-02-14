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      Результаты Киевстар в 2019: рекордные инвестиции, рост потребления услуг, высокое качество связи

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      Увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры позволило компании построить сеть 4G почти в 10 тысячах населенных пунктов.

      Абоненты увеличили на 54% использование дата-трафика, а компания получила признание международных экспертов за качество и скорость мобильного интернета.

      В 2019 году мы осуществили рекордные за последние десять лет инвестиции в развитие. Это позволило нам увеличить емкость сети и обеспечить доступ к LTE для более 74% населения. Мы снова стали "донором" для рефарминга, вернув государству часть спектра в диапазоне 900 МГц. Надеемся, что теперь все мобильные операторы смогут активно развивать LTE в сельской местности. И, третье – мы начали долговременное сотрудничество с Министерством цифровой трансформации, чтобы цифровые услуги становились более доступными для всех граждан Украины,
      – комментировал результаты Киевстар Александр Комаров, президент компании.

      В 4 кв 2019 количество пользователей мобильного интернета достигло 16,9 млн, на 14,6% больше, чем в 4 кв 2018. Потребление дата-трафика выросло с 2753 Мб в 4 кв 2018 до 4263 Мб на абонента в 4 кв 2019. Благодаря увеличению объемов потребления и количества пользователей интернета, показатель ARPU в 4 кв 2019 увеличился на 17,4% до 68 грн. Использование услуг голосовой связи почти не изменилось. В 4 кв 2019 абоненты в среднем использовали по 577 минут ежемесячно. Общий операционный доход от услуг мобильной связи в 4 кв.2019 увеличился на 15,3% до 5,4 млрд грн.

      Количество абонентов, которые используют несколько SIM-карт разных операторов, постепенно уменьшается, что является общим рыночным трендом. В результате этого тренда в 4 кв. 2019 количество SIM-карт уменьшилось на 0,6% по сравнению с 4 кв 2018. Услугами мобильной связи в 4 кв.2019 пользовалось 26,2 млн абонентов.

      Доходы от фиксированной связи в 4 кв 2019 увеличились на 14%, по сравнению с 4 кв 2018, до 355 млн грн. Главным образом благодаря увеличению на 10,8% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных ("Домашний Интернет"). Драйвером роста в этом сегменте остается уникальное предложение "Киевстар. Все вместе", по условиям которого абоненты пользуются мобильной связью, фиксированным интернетом и цифровым телевидением по единому счету, и получают существенные скидки на абонплату. Показатель ARPU "Домашнего Интернета" вырос на 6,2%, по сравнению с 4 кв.2018, до 75 грн.

      Общий доход "Киевстар" в 4 кв 2019 увеличился на 16,1% по сравнению с 4 кв 2018, до 5,8 млрд грн. В 4 кв 2019 капитальные инвестиции превысили на 114,4% аналогичный показатель 4 кв. 2018. Всего за 2019 год компания инвестировала в развитие инфраструктуры более 5 млрд грн. Это позволило охватить связью 4G территорию, где проживает свыше 74% населения Украины. Согласно исследованиям ряда международных компаний по 2019 год, скорость мобильного интернета в сети Киевстар, в среднем, выше, чем в других мобильных сетях Украины.*)

      В 2019 году "Киевстар" перечислил в государственный бюджет налогов и других платежей на общую сумму 7,8 млрд грн. Более 3 млн грн было инвестировано в социальные инициативы и проекте.

      Ключевые показатели деятельности "Киевстар" в 4 кв 2019 и за весь год в сравнении с предыдущим периодом

      Финансовые и операционные показатели (млн грн)

      4 кв 2019

      4 кв 2018

      4 кв 2019/4 кв 2018

      12 мес 2019

      12 мес 2018

      12 мес 2019/2018

      Общий операционный доход

      5815

      5009

      16,1%

      22392

      18719

      19,6%

      Доход от услуг мобильной связи

      5417

      4671

      16,0%

      20903

      17421

      20,0%

      Доход от услуг фиксированной связи

      355

      311

      14%

      1,350

      1,206

      11,9%

      EBITDA

      4031

      2793

      44,3%

      14,683

      10,529

      39,4%

      Маржа EBITDA

      69,3%

      55,8%

      13,6 п.п

      65,6%

      56,2%

      9,3 п.п.

      Капитальные расходы

      1606

      749

      114,4%

      5 111

      3100

      64,8%

      Мобильная связь

      Общий операционный доход

      5417

      4698

      15,3%

      20903

      17513

      19,4%

      В том числе от услуги передачи данных

      2810

      2217

      26,7

      10847

      7177

      51,1%

      Абоненты (млн)

      26.2

      26,4

      (0,6%)

       

       

       

      В том числе мобильного интернета

      16,9

      14,8

      14,6%

       

       

       

      ARPU (грн)

      68

      58

      17,4%

       

       

       

      MOU (хв.)

      577

      584

      (1,1%)

       

       

       

      Использование данных (Мбайт/абонента)

      4263

      2753

      54,8%

       

       

       

      Фиксированная связь

      Общий операционный доход

      355

      311

      14%

      1350

      1206

      11,9%

      Операционный доход ШПД

      224

      190

      17,8%

      864

      741

      16,5%

      Абоненты ШПД (млн)

      1,0

      0,9

      10,8%

       

       

       

      ARPU ШПД (грн)

      75

      71

      6,2%

       

       

       
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      Теги: Новости Украины Интернет Сеть
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