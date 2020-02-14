Результаты Киевстар в 2019: рекордные инвестиции, рост потребления услуг, высокое качество связи

Увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры позволило компании построить сеть 4G почти в 10 тысячах населенных пунктов.

Абоненты увеличили на 54% использование дата-трафика, а компания получила признание международных экспертов за качество и скорость мобильного интернета.

В 2019 году мы осуществили рекордные за последние десять лет инвестиции в развитие. Это позволило нам увеличить емкость сети и обеспечить доступ к LTE для более 74% населения. Мы снова стали "донором" для рефарминга, вернув государству часть спектра в диапазоне 900 МГц. Надеемся, что теперь все мобильные операторы смогут активно развивать LTE в сельской местности. И, третье – мы начали долговременное сотрудничество с Министерством цифровой трансформации, чтобы цифровые услуги становились более доступными для всех граждан Украины,

– комментировал результаты Киевстар Александр Комаров, президент компании.

В 4 кв 2019 количество пользователей мобильного интернета достигло 16,9 млн, на 14,6% больше, чем в 4 кв 2018. Потребление дата-трафика выросло с 2753 Мб в 4 кв 2018 до 4263 Мб на абонента в 4 кв 2019. Благодаря увеличению объемов потребления и количества пользователей интернета, показатель ARPU в 4 кв 2019 увеличился на 17,4% до 68 грн. Использование услуг голосовой связи почти не изменилось. В 4 кв 2019 абоненты в среднем использовали по 577 минут ежемесячно. Общий операционный доход от услуг мобильной связи в 4 кв.2019 увеличился на 15,3% до 5,4 млрд грн.

Количество абонентов, которые используют несколько SIM-карт разных операторов, постепенно уменьшается, что является общим рыночным трендом. В результате этого тренда в 4 кв. 2019 количество SIM-карт уменьшилось на 0,6% по сравнению с 4 кв 2018. Услугами мобильной связи в 4 кв.2019 пользовалось 26,2 млн абонентов.

Доходы от фиксированной связи в 4 кв 2019 увеличились на 14%, по сравнению с 4 кв 2018, до 355 млн грн. Главным образом благодаря увеличению на 10,8% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных ("Домашний Интернет"). Драйвером роста в этом сегменте остается уникальное предложение "Киевстар. Все вместе", по условиям которого абоненты пользуются мобильной связью, фиксированным интернетом и цифровым телевидением по единому счету, и получают существенные скидки на абонплату. Показатель ARPU "Домашнего Интернета" вырос на 6,2%, по сравнению с 4 кв.2018, до 75 грн.

Общий доход "Киевстар" в 4 кв 2019 увеличился на 16,1% по сравнению с 4 кв 2018, до 5,8 млрд грн. В 4 кв 2019 капитальные инвестиции превысили на 114,4% аналогичный показатель 4 кв. 2018. Всего за 2019 год компания инвестировала в развитие инфраструктуры более 5 млрд грн. Это позволило охватить связью 4G территорию, где проживает свыше 74% населения Украины. Согласно исследованиям ряда международных компаний по 2019 год, скорость мобильного интернета в сети Киевстар, в среднем, выше, чем в других мобильных сетях Украины.*)

В 2019 году "Киевстар" перечислил в государственный бюджет налогов и других платежей на общую сумму 7,8 млрд грн. Более 3 млн грн было инвестировано в социальные инициативы и проекте.

Ключевые показатели деятельности "Киевстар" в 4 кв 2019 и за весь год в сравнении с предыдущим периодом