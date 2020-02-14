Результаты Киевстар в 2019: рекордные инвестиции, рост потребления услуг, высокое качество связи
Увеличение инвестиций в развитие инфраструктуры позволило компании построить сеть 4G почти в 10 тысячах населенных пунктов.
Абоненты увеличили на 54% использование дата-трафика, а компания получила признание международных экспертов за качество и скорость мобильного интернета.
В 2019 году мы осуществили рекордные за последние десять лет инвестиции в развитие. Это позволило нам увеличить емкость сети и обеспечить доступ к LTE для более 74% населения. Мы снова стали "донором" для рефарминга, вернув государству часть спектра в диапазоне 900 МГц. Надеемся, что теперь все мобильные операторы смогут активно развивать LTE в сельской местности. И, третье – мы начали долговременное сотрудничество с Министерством цифровой трансформации, чтобы цифровые услуги становились более доступными для всех граждан Украины,
– комментировал результаты Киевстар Александр Комаров, президент компании.
В 4 кв 2019 количество пользователей мобильного интернета достигло 16,9 млн, на 14,6% больше, чем в 4 кв 2018. Потребление дата-трафика выросло с 2753 Мб в 4 кв 2018 до 4263 Мб на абонента в 4 кв 2019. Благодаря увеличению объемов потребления и количества пользователей интернета, показатель ARPU в 4 кв 2019 увеличился на 17,4% до 68 грн. Использование услуг голосовой связи почти не изменилось. В 4 кв 2019 абоненты в среднем использовали по 577 минут ежемесячно. Общий операционный доход от услуг мобильной связи в 4 кв.2019 увеличился на 15,3% до 5,4 млрд грн.
Количество абонентов, которые используют несколько SIM-карт разных операторов, постепенно уменьшается, что является общим рыночным трендом. В результате этого тренда в 4 кв. 2019 количество SIM-карт уменьшилось на 0,6% по сравнению с 4 кв 2018. Услугами мобильной связи в 4 кв.2019 пользовалось 26,2 млн абонентов.
Доходы от фиксированной связи в 4 кв 2019 увеличились на 14%, по сравнению с 4 кв 2018, до 355 млн грн. Главным образом благодаря увеличению на 10,8% количества абонентов услуги широкополосной передачи данных ("Домашний Интернет"). Драйвером роста в этом сегменте остается уникальное предложение "Киевстар. Все вместе", по условиям которого абоненты пользуются мобильной связью, фиксированным интернетом и цифровым телевидением по единому счету, и получают существенные скидки на абонплату. Показатель ARPU "Домашнего Интернета" вырос на 6,2%, по сравнению с 4 кв.2018, до 75 грн.
Общий доход "Киевстар" в 4 кв 2019 увеличился на 16,1% по сравнению с 4 кв 2018, до 5,8 млрд грн. В 4 кв 2019 капитальные инвестиции превысили на 114,4% аналогичный показатель 4 кв. 2018. Всего за 2019 год компания инвестировала в развитие инфраструктуры более 5 млрд грн. Это позволило охватить связью 4G территорию, где проживает свыше 74% населения Украины. Согласно исследованиям ряда международных компаний по 2019 год, скорость мобильного интернета в сети Киевстар, в среднем, выше, чем в других мобильных сетях Украины.*)
В 2019 году "Киевстар" перечислил в государственный бюджет налогов и других платежей на общую сумму 7,8 млрд грн. Более 3 млн грн было инвестировано в социальные инициативы и проекте.
Ключевые показатели деятельности "Киевстар" в 4 кв 2019 и за весь год в сравнении с предыдущим периодом
|
Финансовые и операционные показатели (млн грн)
|
4 кв 2019
|
4 кв 2018
|
4 кв 2019/4 кв 2018
|
12 мес 2019
|
12 мес 2018
|
12 мес 2019/2018
|
Общий операционный доход
|
5815
|
5009
|
16,1%
|
22392
|
18719
|
19,6%
|
Доход от услуг мобильной связи
|
5417
|
4671
|
16,0%
|
20903
|
17421
|
20,0%
|
Доход от услуг фиксированной связи
|
355
|
311
|
14%
|
1,350
|
1,206
|
11,9%
|
EBITDA
|
4031
|
2793
|
44,3%
|
14,683
|
10,529
|
39,4%
|
Маржа EBITDA
|
69,3%
|
55,8%
|
13,6 п.п
|
65,6%
|
56,2%
|
9,3 п.п.
|
Капитальные расходы
|
1606
|
749
|
114,4%
|
5 111
|
3100
|
64,8%
|
Мобильная связь
|
Общий операционный доход
|
5417
|
4698
|
15,3%
|
20903
|
17513
|
19,4%
|
В том числе от услуги передачи данных
|
2810
|
2217
|
26,7
|
10847
|
7177
|
51,1%
|
Абоненты (млн)
|
26.2
|
26,4
|
(0,6%)
|
|
|
|
В том числе мобильного интернета
|
16,9
|
14,8
|
14,6%
|
|
|
|
ARPU (грн)
|
68
|
58
|
17,4%
|
|
|
|
MOU (хв.)
|
577
|
584
|
(1,1%)
|
|
|
|
Использование данных (Мбайт/абонента)
|
4263
|
2753
|
54,8%
|
|
|
|
Фиксированная связь
|
Общий операционный доход
|
355
|
311
|
14%
|
1350
|
1206
|
11,9%
|
Операционный доход ШПД
|
224
|
190
|
17,8%
|
864
|
741
|
16,5%
|
Абоненты ШПД (млн)
|
1,0
|
0,9
|
10,8%
|
|
|
|
ARPU ШПД (грн)
|
75
|
71
|
6,2%
|
|
|