Результаты выборов в ОТГ: каждый третий мандат – "Слуги народа"

Первые местные выборы в объединенные территориальные общины состоялись 22 декабря в 86 ОТГ. Политическая партия "Слуга народа" уже заявила о своей победе

"Слуга народа" получит каждый третий мандат, об этом политическая партия написала на своей фейсбук-странице.

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Там отметили, обработано уже 75% участков. Так, в настоящее время "Слуга народа" получит "56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов".

Итак – проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии. Мы получили 33% всех участников, включая самовыдвиженцев. Каждый третий мандат – наш!,

– отмечается в сообщении.

Когда будут результаты?

Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 27 декабря 2019 года включительно.



Результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 1 января 2020 года включительно.

Первые выборы в ОТГ: основное

Первые местные выборы в объединенные территориальные общины состоялись 22 декабря в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины. Дополнительные местные выборы – в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

Явка избирателей по состоянию на 12:00 составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, по состоянию на 15:00 – от 14% до 54%.

в разных регионах, по состоянию на 15:00 – от Самая высокая явка (54%) зафиксирована в Старосилецкой сельской ОТГ Коростышевского района Житомирской области. Самая низкая (14%) – в Косоньской сельской ОТГ Береговского района Закарпатской области.

Что известно об ОТГ в Украине?Объединенная территориальная община – добровольное объединение жителей нескольких сел, поселков или городов в один административный центр.



Создание ОТГ в Украине стало возможным благодаря реформе децентрализации. В течение почти четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года по 30 июня 2019 года, первые местные выборы провели в 896 Объединенных территориальных общинах.



После проведения выборов 22 декабря и в 29 декабря 2019 года общее количество ОТГ, в которых прошли первые местные выборы, составит 988.