Результаты WWFC: Долидзе получил титул чемпиона мира по смешанным единоборствам

Эффектный нокаут от украинского грузина Романа Долидзе принес хозяину ринга титул чемпиона мира по смешанным единоборствам по версии WWFC.

Усыпив бразильца Де Соузу, Долидзе уже настраивался на свою первую защиту трофея.

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Перенять опыт грузину не помешает у Сергея Гузева, который впервые вышел в октагон в статусе чемпиона мира в среднем весе и подарил своим фанатам несколько седых волосков. Еще один бразилец Вагнер Силва заставил чемпиона пройти всю дистанцию пяти-раундового поединка и в итоге даже наработал на симпатию одного из трех судей. Двое других отдали победу украинцу.



Сергей Гузев

Не обошлось в восьмиугольнике и без наших неудач. Украинка Светлана Гоцик, которая защищала титул чемпионки в наименьшем весе, досрочно "сложила оружие" в противостоянии с Магдаленой Сормовой.



Светлана Гоцик

Претендентка из Чехии поймала Гоцик на болевой амбар.