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      Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов

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      Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов
      Результаты жеребьевки 1/8 Лиги чемпионов / УЕФА

      В понедельник, 17 декабря, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала.

      Самым интересным поединком 1/8 финала будет противостояние "Ливерпуля" и "Баварии".

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      Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

      Шальке – Манчестер Сити

      Атлетико – Ювентус

      Манчестер Юнайтед – ПСЖ

      Тоттенхэм – Боруссия Д

      Лион – Барселона

      Рома – Порту

      Аякс – Реал

      Ливерпуль – Бавария

       

       

      Победители групп проведут первые матчи 1/8 финала (12/13 и 19/20 февраля) в гостях, а ответные (5/6 и 12/13 марта) – дома.

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      Теги: Спорт Футбол Лига чемпионов
      Источник: 24 Канал
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