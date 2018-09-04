Результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира по футболу
Состоялась жеребьевка Клубного чемпионата мира, который пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах в декабре этого года.
В турнире примут участие победители континентальных соревнований. От Европы будет выступать мадридский "Реал", который стал победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Свой полуфинальный матч "сливочные" проведут 19 декабря. Финал состоится 22 декабря.
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Результаты жеребьевки Клубного чемпионата мира-2018
1/4 финала:
Победитель африканской Лиги чемпионов – Аль-Айн/Тим Веллингтон
Победитель азиатской Лиги чемпионов – Гвадалахара
1/2 финала:
Победитель африканской Лиги чемпионов или Аль-Айн/Тим Веллингтон – победитель Кубка Либертадорес
Победитель азиатской Лиги чемпионов или Гвадалахара – Реал
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