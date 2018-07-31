Наступление с моря – суицид для России, – волонтер назвал силу, которая остановит Кремль

В случае открытой агрессии и полномасштабных военных действий Вооруженные Силы Украины приложат максимум усилий, чтобы сдержать наступление, контролировать ситуацию, не пропуская врага дальше. Ведь официальный Киев больше не позволит безнаказанно захватывать свои территории.

Такое мнение высказал экс-военный, волонтер фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, передает "Обозреватель".

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"Я вообще в случае любой угрозы рассчитываю исключительно на силовые структуры, а больше всего – на ВСУ. Это самый надежный "депозит" на сегодня. Феноменальный вклад. Потому что в случае открытой агрессии армия приложит максимум усилий, чтобы сдержать наступление, контролировать ситуацию, не пропуская врага дальше", – отметил он.

Как подчеркивает активист, Украина готова к любому развитию событий и больше не позволит безнаказанно захватывать свои территории.

Например, юг страны. Если даже Россия надумает ворваться в район Херсонской и Запорожской областей и пойдет в наступление со стороны Мариуполя – надежда только на армию. Наступать морем – суицид. Через Крымский перешеек? Тоже самоубийство. Разве что они нас хотят заставить ударить по ним во время наступления так сильно, что полуостров превратится в остров,

– считает волонтер.

Одновременно Рымарук добавляет, что представителям нынешней власти можно поставить в вину многое, включая нежеланием бороться с коррупционерами в своих рядах, но, отмечает он, и достижения у действующей власти есть.

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"Говорить, что действующая власть ничего не сделала, нельзя. Сделала. И немало. Тот же Евросоюз. Армия, которая, пусть и не так быстро, как хотелось бы, но становится сильнее. Появляется какое-то вооружение. Налаживается потихоньку производство боеприпасов... Нам часто ставят в пример Израиль. Но давайте не забывать, что они воюют уже 80 лет. И у них далеко не сразу все появилось и вышло. Вообще-то там граждане работают на свое благо и благо страны 6 дней в неделю!" – подытожил Римарук.