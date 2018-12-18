РФ до сих пор не предоставила официальных справок о состоянии пленных моряков, – Денисова

Украина до сих пор не имеет официальных справок о состоянии здоровья трех украинских раненых моряков, находящихся в СИЗО "Матросская тишина". Вся полученная информация – только на словах.

Об этом украинская омбудсвумен Людмила Денисова сообщила заместителя политического советника посольства США Ту Нгуен во время встречи.

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Главный вопрос, который интересует наших американских коллег – ход ситуации относительно украинских военнопленных моряков, которых удерживает Российская Федерация. Донесла официальную позицию Украины, что согласно Женевской конвенции 1949 года захваченные 24 моряка имеют статус военнопленных,

– написала правозащитница на своей Facebook-странице.

Денисова также отметила, что рассказала американским дипломатам об условиях содержания и состоянии украинских моряков. По ее словам, эта информация поступает от украинских консулов в Москве и адвокатов.

Обратила внимание, что мы до сих пор не имеем официальных справок о состоянии здоровья трех наших раненых в СИЗО "Матросская тишина". Все лишь на словах. И я, как уполномоченная дважды обращалась в ФСБ, чтобы мне дали разрешение навестить всех наших ребят. Пока не получила ответов,

– отметила омбудсвумен.

Добавим, что 18 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о проблеме милитаризации Россией Крыма и акваторий Азовского и Черного морей. В тексте документа говорится о том, что "присутствие российских военных в Крыму противоречит национальному суверенитету, политической независимости и территориальной целостности Украины". В пятом пункте содержится осуждение России за строительство моста через Керченский пролив.

Что случилось в Керченском проливе?

25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив. Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь.

Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.

После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.