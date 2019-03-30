РФ и орки беснуются, – Геращенко объяснила, чего Кремль добивается на Донбассе перед выборами

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко убеждена, что обыски в оккупированном Крыму и интенсивные обстрелы на Донбассе со стороны оккупантов связаны с желанием Кремля повлиять на ход президентских выборов в Украине.

В частности, Геращенко подчеркивает, что Россия запугивает активных украинском и татар в аннексированном Крыму, а также пытается уменьшить явку в прифронтовой зоне.

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Хотя на подконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей избирательные участки открылись во всех населенных пунктах. По словам вице-спикера, довольно трудно было открыть 106-й участок в Катериновке, которая находится под постоянными снайперскими обстрелами.

"На Донбассе обострения. Штаб ООС информирует, что оккупанты обстреляли окрестности Авдеевки, один военный ранен, горячее всего на Мариупольском направлении, традиционно нарушается режим тишины на Луганщине. Конечно, это не случайность. РФ и орки-боевики беснуются накануне дня голосования. Для тех, кто продолжают смеяться о "Путин нападет", напоминаю, что Путин напал 5 лет назад и пока никак не угомониться", – отметила Геращенко.

Она считает, что журналисты международных изданий и наблюдатели, которые завтра будут работать также на Донбассе, смогут объективно показать миру, как "русский мир" никак не даст покой Украине в своих грезах о "Малороссии".

9 января глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы. По его словам, это необходимый шаг, ведь речь идет о представителях страны-агрессора, которая аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.

7 февраля Верховная Рада проголосовала за изменения в закон о наблюдении за избирательным процессом, который запрещает наблюдателям России участвовать в президентских и парламентских выборах в Украине. 28 февраля закон вступил в силу.

Посольство РФ заявило, что такое решение якобы противоречит нормам международного права и официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.