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      РФ может не выполнить свои обещания по транзиту: Нафтогаз допускает риски нового контракта

      103 Читати новину українською
      Юрий Витренко / zn.ua

      В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отзовет свои иски против российского "Газпрома".

      Об этом в эфире "Громадского" заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

      К теме: Транзит российского газа через Украину: "Нафтогаз" готовит договоры с "Газпромом" – детали

      Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над "системой договоров, которые минимизируют или же полностью уберут этот риск".

      Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло,
      – отметил представитель Нафтогаза.

      Он добавил, что Нафтогаз рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.

      В "Нафтогазе" добавили, что они работают над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, говорится о:

      • соглашении по урегулированию взаимных претензий;
      • договоре об организации транзита между "Нафтогазомом" и "Газпромом";
      • договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

      В то же время, ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома". В "Нафтогазе" отметили, что заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

      Также в "Нафтогазе" добавили, что они:

      • будут проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий;
      • по-прежнему будут действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу;
      • делать все возможное, чтобы транзит газа в ЕС по территории Украины продолжился 1 января 2020 года (предварительный контракт истекает 31 декабря 2019 года).

      К теме! Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи

      Что надо знать о переговорах по транзиту газа

      • По итогам встречи "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, тогда как в России предлагали только на 1 год.
      • В то же время Кремль требует, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
      • В частности, в "Газпроме" заявили, что они отказываются поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" говорят, что Украина не собирается забыть о 22 миллиардах долларов, которые должна Россия.
      • Также в "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
      • Хозяин Кремля Владимир Путин отметил, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
      • Ранее трехсторонние переговоры о транзите происходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
      • Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите состоялись на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.
      • Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
      • Затем раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.
      • Подписали же стороны протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований в Минске 20 декабря.
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      23 декабря
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости России Газ Газовый контракт Суд Украина – Россия Рынок газа Газпром Газовый конфликт Нафтогаз
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