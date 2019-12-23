РФ может не выполнить свои обещания по транзиту: Нафтогаз допускает риски нового контракта

В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отзовет свои иски против российского "Газпрома".

Об этом в эфире "Громадского" заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

К теме: Транзит российского газа через Украину: "Нафтогаз" готовит договоры с "Газпромом" – детали

Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над "системой договоров, которые минимизируют или же полностью уберут этот риск".

Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло,

– отметил представитель Нафтогаза.

Он добавил, что Нафтогаз рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.

В "Нафтогазе" добавили, что они работают над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, говорится о:

соглашении по урегулированию взаимных претензий;

договоре об организации транзита между "Нафтогазомом" и "Газпромом";

договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).

В то же время, ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома". В "Нафтогазе" отметили, что заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.

Также в "Нафтогазе" добавили, что они:

будут проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий;

по-прежнему будут действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу;

делать все возможное, чтобы транзит газа в ЕС по территории Украины продолжился 1 января 2020 года (предварительный контракт истекает 31 декабря 2019 года).

К теме! Контракт о транзите газа: Кабмин опубликовал текст протокола встречи

Что надо знать о переговорах по транзиту газа