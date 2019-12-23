РФ может не выполнить свои обещания по транзиту: Нафтогаз допускает риски нового контракта
В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отзовет свои иски против российского "Газпрома".
Об этом в эфире "Громадского" заявил исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
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Витренко подчеркнул, что именно поэтому Украина работает над "системой договоров, которые минимизируют или же полностью уберут этот риск".
Я надеюсь, что конструктивная работа, добросовестная работа со всех сторон сделает так, чтобы этого не произошло,
– отметил представитель Нафтогаза.
Он добавил, что Нафтогаз рассчитывает на поддержку европейских партнеров и политическую поддержку со стороны руководства Украины.
В "Нафтогазе" добавили, что они работают над текстами соглашений, предусмотренных протоколом. В частности, говорится о:
- соглашении по урегулированию взаимных претензий;
- договоре об организации транзита между "Нафтогазомом" и "Газпромом";
- договоре бронирования мощностей между "Нафтогазом" и компанией "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ).
В то же время, ОГТСУ продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями "Газпрома". В "Нафтогазе" отметили, что заключение такого договора является первым шагом для создания технической возможности для продолжения транзита российского газа после 1 января 2020 года.
Также в "Нафтогазе" добавили, что они:
- будут проводить переговоры с "Газпромом" и другими вовлеченными сторонами для согласования детальных юридических и коммерческих условий;
- по-прежнему будут действовать в интересах компании и Украины как своего акционера и надежного транзитера газа в Европу;
- делать все возможное, чтобы транзит газа в ЕС по территории Украины продолжился 1 января 2020 года (предварительный контракт истекает 31 декабря 2019 года).
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Что надо знать о переговорах по транзиту газа
- По итогам встречи "нормандской четверки" украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет заключить новый контракт на 10 лет, тогда как в России предлагали только на 1 год.
- В то же время Кремль требует, чтобы Украина и Россия отказались от взаимных претензий в международном арбитраже и прекратили все судебные разбирательства.
- В частности, в "Газпроме" заявили, что они отказываются поставлять газ в Украину напрямую до тех пор, пока Украина не откажется от своих побед в международных арбитражах. В "Нафтогазе" говорят, что Украина не собирается забыть о 22 миллиардах долларов, которые должна Россия.
- Также в "Нафтогазе" видят возможность для того, чтобы "Газпром" отдал Украине 3 миллиарда долга за Стокгольмский арбитраж прямыми поставками газа.
- Хозяин Кремля Владимир Путин отметил, что Россия готова поставлять газ в Европу только на своих условиях. А в "Газпроме" жалуются на "очень высокие" тарифы.
- Ранее трехсторонние переговоры о транзите происходили преимущественно в здании Еврокомиссии в Брюсселе.
- Впоследствии следующие уже двусторонние переговоры о транзите состоялись на уровне министров энергетики России и Украины в Вене.
- Там также состоялись встречи между "Нафтогазом", "Газпромом" и Оператором ГТС Украины. По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, на переговорах не достигли компромисса.
- Затем раунд переговоров прошел в Берлине. На нем стороны предварительно договорились о якобы продолжении транзита газа после 1 января 2020 года.
- Подписали же стороны протокол договоренностей о продлении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований в Минске 20 декабря.