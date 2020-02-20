18:42
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      РФ нанесла мощный авиаудар в Сирии: Турция заявила о гибели своих военных – видео

      - Читати новину українською
      Турецкие войска в Сирии / AP

      Российские самолеты нанесли мощный авиаудар по позициям повстанцев, которые воюют против режима Башара Асада, в провинции Идлиб на севере Сирии. В то же время Минобороны Турции сообщило о гибели своих военных в этом регионе.

      Россияне оправдывают авианалет предотвращением атаки повстанцев. При этом были уничтожены танк, шесть БМП и пять пикапов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

      К теме: Военная операция Турции против Асада – лишь вопрос времени, – Эрдоган

      Практически одновременно с заявлением РФ Минобороны Турции сообщило о гибели двоих и ранении пятерых военнослужащих в результате авиаудара в этом районе. Ведомство не уточнило, был ли это авиаудар российских военных.

      Издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Анкаре сообщает, что Турция попросила США развернуть на сирийской границе две батареи систем ПВО Patriot, чтобы обезопасить свои войска от российских авиаударов.

      Смотрите видео авианалета России на позиции повстанцев в Сирии:

      Что известно об усилении военной эскалации в Сирии

      Сирийский президент Башар Асад намерен восстановить контроль над всей территорией страны. Впрочем, почти треть страны до сих пор держат в своих руках оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые ранее получали поддержку от США.

      Союзником режима Асада в войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. Москва пытается укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью в этой войне.

      В то же время Турция также воюет за собственные амбиции на ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.

      Отметим, что регион Идлиб – последний анклав на территории Сирии, который контролируется повстанцами. В последние недели сирийская правительственная армия при поддержке России мощно обстреливает вооруженные формирования повстанцев.

      Турция, которая поддерживает повстанцев, неоднократно подчеркивала недопустимость этого наступления и угрожала применить силу, если армия Асада не отойдет на прежние позиции.

      Сирийский Идлиб: смотрите карту

       

      Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Новости политики Повстанцы Новости России Реджеп Эрдоган Новости Турции Война в Сирии
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:00 Торговля наркотиками, пьяные убийства на дороге, пытки: чем отметились орлы Авакова
      Віталій Шабунін
      сегодня , 17:23 Война на Донбассе: о новых вызовах и сценариях развития событий
      Інна Жолобович
      сегодня , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      сегодня , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      сегодня , 17:20 Возвращение украинцев из Уханя: почему все бунтуют?
      Анна Маляр
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук