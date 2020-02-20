РФ нанесла мощный авиаудар в Сирии: Турция заявила о гибели своих военных – видео

Российские самолеты нанесли мощный авиаудар по позициям повстанцев, которые воюют против режима Башара Асада, в провинции Идлиб на севере Сирии. В то же время Минобороны Турции сообщило о гибели своих военных в этом регионе.

Россияне оправдывают авианалет предотвращением атаки повстанцев. При этом были уничтожены танк, шесть БМП и пять пикапов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

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Практически одновременно с заявлением РФ Минобороны Турции сообщило о гибели двоих и ранении пятерых военнослужащих в результате авиаудара в этом районе. Ведомство не уточнило, был ли это авиаудар российских военных.

Издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Анкаре сообщает, что Турция попросила США развернуть на сирийской границе две батареи систем ПВО Patriot, чтобы обезопасить свои войска от российских авиаударов.

Смотрите видео авианалета России на позиции повстанцев в Сирии:

غارات جوية تضرب بلدتي قميناس وسرمين بريف إدلب الشرقي

تصوير: خلف جمعة pic.twitter.com/qKNvWdU58g — HalabToday حلب اليوم (@HalabTodayTV) February 20, 2020

Что известно об усилении военной эскалации в Сирии

Сирийский президент Башар Асад намерен восстановить контроль над всей территорией страны. Впрочем, почти треть страны до сих пор держат в своих руках оппозиционные группировки при поддержке Турции и курдов, которые ранее получали поддержку от США.

Союзником режима Асада в войне является Россия, которая оказывает поддержку его сирийской арабской армии (САА) и заинтересована в укреплении правительства. Москва пытается укрепить свое влияние на Ближнем Востоке, поэтому безоговорочная победа Асада является для Кремля главной целью в этой войне.

В то же время Турция также воюет за собственные амбиции на ближнем Востоке, а также против курдов – чтобы оттеснить их от границы, тем самым исключив возможность сепаратизации региона.

Отметим, что регион Идлиб – последний анклав на территории Сирии, который контролируется повстанцами. В последние недели сирийская правительственная армия при поддержке России мощно обстреливает вооруженные формирования повстанцев.

Турция, которая поддерживает повстанцев, неоднократно подчеркивала недопустимость этого наступления и угрожала применить силу, если армия Асада не отойдет на прежние позиции.

Сирийский Идлиб: смотрите карту