11:45
18 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин живым из политики не уйдет. Террористическая карьера Путина
      Вєсті Кремля
      19:26, 16 февраля
      Вести.UA. Жир: Порошенко в опасности. Любовные послания политиков
      Вєсті.UA
      17:59, 16 февраля
      Незаконные застройки: как на землях МВД вырастают жилые кварталы
      ЦРУ
      09:00, 15 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Природа и люди
      Згадати все
      23:00, 15 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      РФ не остановится, – Климкин призвал Европу жестко наказать Кремль за агрессию на Азове

      68 Читати новину українською
      Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее интересы
      Россия ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее интересы / Фото из открытых источников

      Российская Федерация своей агрессией в Азовском море в очередной раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы.

      Если Кремль не остановит и дальше проводить агрессивную политику, то его надо остановить, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

      Читайте также: Запад признает аннексию Крыма, если воспримет позицию РФ о конфликте на Азове, – генерал США

      Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия в очередной раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будет стоять ее экономические или политические интересы,
      – подчеркнул министр.

      Министры Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании и Чехии, которые недавно с визитом посетили Мариуполь, могли увидеть как Россия пытается "маниакально обескровить Приазовье" и блокирует работу украинских портов.

      Кроме того, по словам главы МИД, легко представить, какой сценарий Москва может использовать в Балтийском море, если "вдруг решит защитить свой газопровод Северный поток-2", который должен транспортировать газ из РФ в Европу.

      "Поэтому ответ Европы должен быть жестким: санкции, противодействие Северному потоку-2 и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягкая" – помощь украинскому Югу и Донбассу, которые страдают от российской агрессии. Но все равно ощутима для РФ", – подытожил Климкин.

       

      Что произошло в Керченском проливе?
      25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.
      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.
      24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

      Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?
      Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

      blog_ava
      18 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
      сегодня
      505
      Теги: Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      сегодня , 11:01 "Аліта: Бойовий ангел" – кіно, яке Джеймс Кемерон хотів зняти 20 років тому
      Юлія Ліпенцева 414
      Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
      сегодня , 09:03 Доброволец с Донбасса: Я не вернусь в Донецкую область – не хочу там жить
      Євгенія Мазур 3
      Супрун объяснила, стоит ли вести ребенка с кашлем в садик или школу
      сегодня , 09:25 Супрун объяснила, стоит ли вести ребенка с кашлем в садик или школу
      208
      Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      сегодня , 08:40 Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      Ольга Черненко 1214
      Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      сегодня , 08:03 Главные новости 17 февраля: новый иск против Супрун, и Трампа выдвинули на Нобелевскую премию
      590
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Возле убитого Самарского нашли еще одно тело, – СМИ
       3 ноября 2017 , 13:25
      Украинский режиссер Марина Врода получила "Пальмовую ветвь"
       23 мая 2011 , 10:31
      Шевченко: Я никому не гарантирую места в составе сборной Украины, национальная команда –не клуб
       27 августа 2018 , 09:32
      Итоги Лиги наций: неудачи фаворитов и призеров ЧМ-2018, неожиданности и сенсации или Оправдал ли турнир ожидания
       21 ноября 2018 , 21:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук