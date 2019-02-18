РФ не остановится, – Климкин призвал Европу жестко наказать Кремль за агрессию на Азове

Российская Федерация своей агрессией в Азовском море в очередной раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будут стоять ее экономические или политические интересы.

Если Кремль не остановит и дальше проводить агрессивную политику, то его надо остановить, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Все в ЕС прекрасно понимают, что совершив открытую агрессию против наших кораблей в Азовском море и захватив украинских моряков, Россия в очередной раз показала, что ни перед чем не остановится, если на кону будет стоять ее экономические или политические интересы,

– подчеркнул министр.

Министры Литвы, Эстонии, Латвии, Польши, Дании и Чехии, которые недавно с визитом посетили Мариуполь, могли увидеть как Россия пытается "маниакально обескровить Приазовье" и блокирует работу украинских портов.

Кроме того, по словам главы МИД, легко представить, какой сценарий Москва может использовать в Балтийском море, если "вдруг решит защитить свой газопровод Северный поток-2", который должен транспортировать газ из РФ в Европу.

"Поэтому ответ Европы должен быть жестким: санкции, противодействие Северному потоку-2 и освобождение украинских военнопленных моряков. И в то же время "мягкая" – помощь украинскому Югу и Донбассу, которые страдают от российской агрессии. Но все равно ощутима для РФ", – подытожил Климкин.

Что произошло в Керченском проливе?

25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.

Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направляющиеся в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

24 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла украинскую резолюцию по Азову, где Украина требует освобождения моряков и политзаключенных в России.

Что такое "Северный поток-2" и чем он грозит Украине?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.