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      РФ организовывала попытки переворотов в странах, которые не остановила при вступлении в НАТО

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      Россия организовывала попытки переворотов в странах, которых не могла остановить при вступлении в НАТО
      Россия организовывала попытки переворотов в странах, которых не могла остановить при вступлении в НАТО / mil.in.ua

      Россия организовывала попытки переворотов в странах, которые вступили в НАТО вопреки действиям РФ. Самым свежим примером служит Черногория. Следовательно, Россия очень не хочет "натовских" баз под боком и поэтому будет оказывать на Украину также огромное давление.

      Об этом в своем видеоблоге "Хроники необъявленной войны" рассказал автор и основатель проекта "Вернись живым" Виталий Дейнега.

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      Как рассказал автор, России нравится ставить под вопрос решимость НАТО и существующий в мире порядок. Напав на Украину и нарушив Будапештский меморандум, Россия смогла показать его уязвимость.– 

      Есть основания полагать, что РФ считает себя обманутой после распада СССР, когда в неофициальных беседах представители мероприятия якобы обещали не допустить роста блока НАТО на восток. Официальных заявлений по этому поводу не было, а потом НАТО вполне официально пополнилось странами Балтии, Польшей, Чехией и Словакией. Россия почувствовала себя обманутой,
      - отметил Дейнега.

      По его словам, РФ теперь пытается показать миру ненадежность взятых западом обязательств, она уже успешно забрала у нас Крым.

      Он также добавил, что согласно 5 статье Вашингтонского договора, гибридные атаки приравниваются к вооруженной агрессии. Но все многочисленные кибератаки русских и Китая почему-то не привели к тому, что страны НАТО объявили им войну.

      Отравление Скрипалей, которое было умышленным покушением и убийством граждан государства члена НАТО на ее территории - тоже не было расценено как акт агрессии и повод для применения пятой статьи,
      - добавил автор.

      Что такое 5-я статья устава НАТО?​В ней говорится, что "стороны соглашаются, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них всех. И, соответственно, они договариваются, что в случае осуществления такого нападения каждая из них окажет помощь той Стороне или Сторонам, которые подверглись нападению. Но интересно, что применение силы здесь тоже не гарантируется.

      Видео полного выпуска блога "Безумный мир" Виталия Дейнеги за 16 февраля 2019​ года

       

      blog_ava
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      Теги: Новости России Украина – Россия Новости политики НАТО Видеоблоги Черногория
      Источник: 24 канал
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