РФ отреагировала на ситуацию с россиянином, который пролил ядовитое вещество в аэропорту Тбилиси

Представитель МИД России Григорий Карасин рассказал, что грузинская сторона докладывает им о состоянии россиянина, который разлил ядовитое вещество в зале вылета в аэропорту Тбилиси.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает "Европейская Правда".

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По его словам, секция интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии активно работает над этим вопросом и они продолжают следить за ходом расследования.

Грузинская сторона держит нас в курсе дела, поэтому подождем результатов. Должен произойти консульский доступ к упомянутому гражданину. После этого его гражданство станет яснее,

– сказал Григорий Карасин.

Ранее стало известно, что злоумышленник является уроженцем Грузии, родился и вырос в Тбилиси. Сам он добавляет, что только последние несколько лет проживает в Санкт-Петербурге.

Напомним, 2 июля 2018 года мужчина разлил жидкость, содержащую вредное для здоровья вещество, у кассы одной из авиакомпаний в зале вылета международного аэропорта Тбилиси. Сотрудники Департамента контрразведки при Службе государственной безопасности Грузии задержали гражданина Российской Федерации. Вследствие ситуации в больницу доставили 7 человек, среди которых были сотрудники аэропорта. У некоторых из них наблюдались симптомы отравления.