14:45
8 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Ребрендинг МИД России. Мокрая традиция космонавтов
      Вєсті Кремля
      21:29, 7 января
      Вести.UA. Жир: Аваков останавливает путч Порошенко. Ложь Медведчука
      Вєсті.UA
      17:45, 7 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ

      РФ подарила президенту Эстонии вино из оккупированного Крыма: та отказалась и вернула подарок

      88 Читати новину українською
      Керсти Кальюлайд и Владимир Путин / ТАСС

      Посольство России отправило лидеру Эстонии Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского по случаю ее 50-летия. Цветы и шоколад глава государства приняла, а вот шампанское из оккупированного Крыма отправила обратно.

      Об этом сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.

      Интересно: Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

      Что известно о позиции Эстонии касательно оккупированного Крыма

      Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд неоднократно призывала Европу и мир не забывать о незаконной оккупации Россией Крыма.

      Недавно представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что вопрос оккупации Украины постоянно будет на повестке дня Совета Безопасности ООН. Ведь на данный момент он является наиболее острым среди проблем Восточной Европы.

      С 1 января обновился состав Совета Безопасности ООН – туда вошли 5 новых непостоянных членов: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. Именно последняя будет представлять Восточную Европу и заменит Польшу.

      Фильмы под елку: 10 лучших новогодних фильмов
      сегодня
      23263
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Курьезные новости Аннексия Крыма Эстония
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:30 "Зачистка свідків": розбився вертоліт з пілотами РФ, які брали участь в агресії проти України
      Михайло Макарук 769
      сегодня , 10:54 Сколько лет самолетам, которыми путешествуют украинцы, и насколько они безопасны
      Світлана Попова 2453
      сегодня , 09:00 Главные новости 7 января: Меркель едет к Путину, трагедия в Иране, ложные заявления ОБСЕ
      Ірина Кошанська 2319
      сегодня , 08:50 Справа дорослих: як правильно працювати над харчуванням дітей
      Уляна Супрун 619
      сегодня , 08:03 Каким будет курс доллара в 2020 году в Украине: прогноз
      Ірина Поліщук 10503
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук