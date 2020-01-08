РФ подарила президенту Эстонии вино из оккупированного Крыма: та отказалась и вернула подарок

Посольство России отправило лидеру Эстонии Керсти Кальюлайд цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского по случаю ее 50-летия. Цветы и шоколад глава государства приняла, а вот шампанское из оккупированного Крыма отправила обратно.

Об этом сообщает эстонское издание Eesti Ekspress.

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Что известно о позиции Эстонии касательно оккупированного Крыма

Лидер Эстонии Керсти Кальюлайд неоднократно призывала Европу и мир не забывать о незаконной оккупации Россией Крыма.

Недавно представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон заявил, что вопрос оккупации Украины постоянно будет на повестке дня Совета Безопасности ООН. Ведь на данный момент он является наиболее острым среди проблем Восточной Европы.

С 1 января обновился состав Совета Безопасности ООН – туда вошли 5 новых непостоянных членов: Нигер, Сент-Винсент и Гренадины, Тунис, Вьетнам и Эстония. Именно последняя будет представлять Восточную Европу и заменит Польшу.